Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

7:40 Rusko tvrdí, že v sobotu 30. apríla zabilo prostredníctvom letectva viac ako 200 ukrajinských vojakov a zničilo 23 obrnených vozidiel. Okrem toho zasiahli ruské rakety 17 ukrajinských vojenských objektov, zničili jedno veliteľské stanovište a sklad rakiet a delostrelectva. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej armády.

3:55 Pokračujúcu "silnú podporu" Washingtonu Ukrajine v boji proti agresii Ruska opätovne potvrdil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Povedal to v rozhovore so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, ktorý sa uskutočnil v sobotu večer miestneho času, uvádza sa vo vyhlásení rezortu americkej diplomacie, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA. Blinken informoval Kulebu aj o pripravovanom návrate amerických diplomatov - najskôr do Ľvova v nadchádzajúcom týždni a čo najskôr do Kyjeva.