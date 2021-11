ONLINE Nemocnice sú plné pacientov s covidom, vláda schválila prísne opatrenia pre neočkovaných ×

Od pondelka je čiernych okresov až 36. Prevádzky sa podľa najnovšieho rozhodnutia vlády síce otvoria aj v čiernych okresoch, no neočkovaných do nich nepustia. Pri vstupe do práce sa budú musieť pravidelne preukazovať negatívnym testom a to až do 1. mája 2022. Aktuálne informácie o tom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE!