Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

VIDEO: V Kyjeve bola zasiahnutá 9-poschodová bytovka, hlásia obeť aj zranených!

6:20 Raketový útok v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny si vyžiadal šesť obetí. Raketu odpálil ruský strategický bombardér typu Tu-22, oznámilo v pondelok ukrajinské operačné veliteľstvo Juh. Informácie priniesla agentúra DPA. Medzi obeťami je podľa oznámenia aj jedno dieťa. Zo správy však nie je jasné, či boli títo ľudia zranení alebo zabití, uviedla DPA. Veliteľstvo doplnilo, že raketa zasiahla obytnú štvrť a zničila viacero domov a hospodárskych budov na ploche asi 500 štvorcových metrov.

5:05 Spojené štáty plánujú tento týždeň oznámiť, že zakúpili pre Ukrajinu pokročilý systém protiraketovej obrany zem-vzduch stredného až dlhého doletu. Pre televíziu CNN to v nedeľu povedal zdroj oboznámený so záležitosťou. Americký prezident Joe Biden, ktorý je v Nemecku na summite skupiny G7 zameranom najmä na Ukrajinu, nedávno oznámil, že Spojené štáty poskytnú Kyjevu "pokročilejšie raketové systémy a muníciu". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa lídrom G7 virtuálne prihovorí v pondelok.

0:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil v nedeľu večer príhovor k občanom Bieloruska, ktorých vyzval na solidaritu s Ukrajinou a zároveň varoval pred snahou Moskvy zatiahnuť ich do vojny. TASR o tom informovala na základe správy denníka The Guardian. "Zaťahujú vás do vojny. A to ešte aktívnejšie ako vo februári a v jarných mesiacoch. V Kremli už o všetkom rozhodli za vás – vaše životy pre nich nemajú žiadnu cenu. Ale vy nie ste otroci a nie ste potrava pre delá. Nemáte umierať. A máte silu nenechať nikoho za vás rozhodovať, čo vás čaká ďalej," povedal Zelenskyj po rusky.

23:00 Ruské vojenské jednotky v nedeľu zamerali svoje útoky na mesto Lysyčansk na východe Ukrajiny po tom, ako v sobotu dobyli susedné mesto Severodoneck. Uviedla to ukrajinská armáda, informuje agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala. Ruské sily používali delostrelectvo s cieľom zablokovať prístup k Lysyčansku z juhu, oznámil ukrajinský generálny štáb. Zasiahnutá bola podľa správy okrem vojenskej aj civilná infraštruktúra, napísala DPA s pripomenutím, že tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.

22:05 Proruskí separatisti v Donbase na východe Ukrajiny tvrdia, že z protileteckých krytov chemickej továrne Azot v meste Severodoneck evakuovali ďalších asi 250 ľudí. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA. Vojenské veliteľstvo proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) dodalo, že evakuantov previezli na bezpečné miesto. Následne im ministerstvo pre mimoriadne situácie LĽR nájde ubytovanie. Prokyjevský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj uvádza, že pred tým, ako ukrajinské jednotky dostali v piatok rozkaz stiahnuť sa zo Severodonecka, sa v krytoch závodu Azot skrývalo 568 civilistov.