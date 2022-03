Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

11. 3. 2022:

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine

Globálna hekerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Ruské jednotky bombardovaním zasiahli aj pôrodnicu v Mariupole

Ďalšie mierové rokovanie medzi Ukrajinou a Ruskom: Žiadny pokrok nenastal

Rusi zaútočili aj na mesto Dnipro

10.3.

ONLINE:

8:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča ideálne zaradiť žiakov, ktorí odišli z Ukrajiny z dôvodu vojny, do ročníka podľa ich veku. Teda, ak sú vo veku siedmaka, tak by mali byť zaradení do siedmeho ročníka. Uviedol to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.

7:38 Počas tohto víkendu môžu Banskobystričania i ľudia z okolia priniesť na radnicu potraviny a vybraný drogistický tovar na pomoc severovýchodnému mestu na Ukrajine Sumy, ktoré je partnerským mestom Banskej Bystrice. Sumská samospráva požiadala banskobystrickú radnicu o pomoc v podobe zabezpečenia chýbajúceho materiálu, ktorého zoznam sa každý deň rozrastá. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

Zbierka pre Ukrajinu v Zrkadlovom háji. Zdroj: Matej Kalina

7:13 Španielsko v piatok prijalo 25 ukrajinských detí s rakovinou, ktoré budú môcť pokračovať v liečbe po tom, ako ju zastavila ruská invázia na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy prevzatej od agentúry AFP.

"Práve pristálo lietadlo ministerstva obrany s 25 ukrajinskými deťmi s rakovinou a ich rodinami, takže budú môcť pokračovať v liečbe v Španielsku," uviedla španielska vláda na Twitteri.

7:07 České nakladateľstvo Argo sa s okamžitou platnosťou prestáva podieľať na vydávaní kníh ruského spisovateľa Sergeja Lukianenka, ktorý patril medzi jeho kmeňových autorov. Nakladateľstvo sa od neho dištancovalo z dôvodu jeho podpory politických postojov Kremľa voči Ukrajine a západným demokraciám, informovala v piatok stanica ČT24.

!7:00 Ruské jednotky začali v piatok večer ostreľovať civilné ciele v prístavnom meste Mykolajiv, pričom zasiahli kaviareň, obytný dom a parkovisko veľkého nákupného centra, uviedol guvernér regiónu Vitalij Kim. V piatok to napísal americký denník The New York Times (NYT).

Ruské sily podľa Kima strieľali náhodne, aby zakryli svoj pohyb. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, len jeden muž bol zranený letiacimi črepinami, dodal Kim.

!6:55 Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo ruské sily z únosu starostu mesta Melitopol, Ivana Fedorova. TASR prevzala správu od britskej stanice BBC.

Ministerstvo uviedlo, že ruské jednotky uniesli starostu mesta na juhovýchode krajiny v piatok popoludní po tom, čo ho krivo obvinili z terorizmu. BBC tieto obvinenia nezávisle nepotvrdila a ruskí predstavitelia sa k nim zatiaľ nevyjadrili.

