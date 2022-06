Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ukrajinec ukazuje obrovský kráter, ktorý ostal po výbuchu neďaleko Charkova

Situáciu sledujeme ONLINE:

5:25 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyzval vo štvrtok Rusko, aby zabránilo poprave Maročana Bráhíma Saadúna, ktorého v proruskej separatistickej oblasti na východe Ukrajiny odsúdili na smrť za to, že bojoval na strane ukrajinských síl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Saadún (22) bol odsúdený na smrť spolu s dvoma Britmi, Aidenom Aslinom a Shaunom Pinnerom, súdom v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) po tom, ako sa všetci traja vzdali ruským silám.

4:30 Spojené štáty ešte nehovorili s Ruskom o dvoch amerických občanoch, ktorých údajne zajali po tom, ako išli na Ukrajinu bojovať proti ruským silám. Oznámil to vo štvrtok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price, ktorý zároveň vyzval Rusko, aby sa správalo k americkým dobrovoľníkom bojujúcim na strane Ukrajiny ako k vojnovým zajatcom a zaobchádzalo s nimi ľudsky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. "K dnešnému dňu sme toto Ruskej federácii nepredložili... Nevideli sme nič, čo by naznačovalo, že sú tieto dve osoby zadržiavané (Ruskom)," uviedol Price pre novinárov, pričom správy o zajatí dvoch amerických občanov opísal ako nepotvrdené.

1:35 Rusko je také, aké je, a nehanbí sa ukázať, aké v skutočnosti je. Vyhlásil to vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu BBC. "Nepodnikli sme inváziu na Ukrajinu. Vyhlásili sme špeciálnu vojenskú operáciu, keď už neexistoval žiaden iný spôsob, ako vysvetliť Západu, že sa dopúšťa trestnej činnosti, keď ťahá Ukrajinu do NATO," uviedol Lavrov. BBC upozornila, že Lavrov od začiatku invázie na Ukrajinu poskytol iba niekoľko rozhovorov, pričom sa vždy pridržiaval oficiálnej línie Kremľa a opakoval, že na Ukrajine sú nacisti.

00:35 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že je pripravený za určitých podmienok rokovať so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v noci na piatok. "Myslím si, že dnes si cesta do Ruska vyžaduje kladenie podmienok, to znamená gesto od prezidenta Putina. Nepôjdem tam len tak," uviedol Macron pre francúzsku spravodajskú televíziu TF1 počas návštevy ukrajinskej metropoly Kyjev.