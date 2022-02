Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Celý svet uvalili na Rusko tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Globálna hackerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

Zelenskyj súhlasil s rokovaním na bieloruských hraniciach. Rozhovory by sa mali začať v pondelok (28.2.) napoludnie moskovského času (4:00 ET - cca 10:00 u nás)

______________________________________________________________

Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE:

10:45 Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) v pondelok zahlasovala za uskutočnenie naliehavej rozpravy týkajúcej sa invázie Ruska na Ukrajinu. Konať sa má vo štvrtok po tom, čo počas troch predošlých dní odznejú prejavy ministrov a vrcholných predstaviteľov z vyše 140 krajín. Na pondelok zvolala mimoriadne zasadnutie v spojitosti s inváziou Ruska na Ukrajinu aj Bezpečnostná rada OSN.

10:40 Rusko tvrdí, že obsadilo oblasť okolo najväčšej európskej jadrovej elektrárne v Záporoží. Ukrajina odmietla, že by ruské jednotky ovládli elektráreň.

10:30 Zelenskyj žiada okamžité začlenenie Ukrajiny do EÚ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšom videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu. Uviedol, že doteraz bolo na Ukrajine zabitých 4500 ruských vojakov. Ruské ostreľovanie podľa neho zabilo 16 detí, ďalších 45 bolo podľa neho zranených. Tieto čísla nebolo možné bezprostredne overiť.

10:25 Podľa oficiálneho vyhlásenia sú súčasťou delegácie okrem iných aj minister obrany Oleksij Reznikov, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoliak a námestník ministra zahraničných vecí Ukrajiny Mykola Točycký.

10:20 Ukrajina požaduje „okamžité prímerie“ a stiahnutie ruských síl. V delegácii je viacero vysokých ukrajinských predstaviteľov, no prezident Volodymyr Zelenskyj sa tam nenachádza.

10:00 !!! Ukrajinská delegácia už dorazila na mierové rokovania v Bielorusku. Ukrajina prisľúbila, že na rokovaniach nebude robiť nijaké ústupky. Jeden z členov ruskej delegácie tesne pred ich začiatkom uviedol, že Moskva chce s Kyjevom dosiahnuť dohodu o ukončení konfliktu. "Určite máme záujem na tom, aby sme čo najskôr dosiahli nejakú dohodu," povedal Vladimir Medinskij, poradca ruského prezidenta Vladimira Putina. !!!

9:55 Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku invázie prišlo už o zhruba 5300 vojakov a 191 tankov, 29 lietadiel a 29 vrtuľníkov.

9:40 Väčšina ruských síl je stále viac ako 30 kilometrov severne od Kyjeva, tvrdí ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva. Ruský postup "spomalili ukrajinské sily brániace letisko Hostomel, kľúčový ruský cieľ pre prvý deň konfliktu," uviedlo ministerstvo.

9:30 Čečenci v exile sú pripravení ísť bojovať na Ukrajinu proti ruským jednotkám. Čečenský politik Achmed Zakajev, ktorý je exilovým vodcom neuznanej Čečenskej republiky Ičkerija, oznámil, že Čečenci žijúci v Európe sú pripravení podieľať sa na obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou.

9:20 Ruská armáda v pondelok uviedla, že získala vzdušnú prevahu nad ukrajinským územím. Zároveň obvinila ukrajinskú armádu, že civilistov využíva ako ľudské štíty, pričom zdôraznila, že obyčajní ľudia môžu "slobodne" opustiť Kyjev. "Všetci civilisti v meste môžu slobodne opustiť ukrajinskú metropolu po diaľnici Kyjev-Vasyľkiv. Tento smer je otvorený a bezpečný," povedal v televíznom vystúpení hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov.

9:10 !!! Ruský prezidentský poradca Vladimir Medinskij uviedol, že rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou v blízkosti ukrajinsko-bieloruskej hranice by sa mali začať v pondelok napoludnie moskovského času (4:00 ET - cca 10:00 u nás), informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS. Medinskij, ktorý vedie delegáciu Kremľa tiež uviedol, že jeho tím je "pripravený na rokovania ihneď po ich (ukrajinskom) prílete". !!!

9:05 Pridal sa aj Singapur, ktorý uvalí na Rusko „primerané sankcie a obmedzenia“, povedal v pondelok v tamojšom parlamente minister zahraničných vecí Vivian Balakrishnan. Ruskú inváziu na Ukrajinu označil za „nevyprovokovanú“ a „jasné a hrubé porušenie medzinárodných noriem“, pričom dodal, že Singapur má v úmysle „konať v súlade“ s ostatnými krajinami, aby zaujal pevný postoj.

8:55 Veľvyslanectvo USA vyzýva Američanov, aby okamžite odišli z Ukrajiny. Varuje tiež pred 30-hodinovým čakaním na preplnených hraničných priechodoch. Americké veľvyslanectvo na Ukrajine v nedeľu neskoro večer uviedlo, že bezpečnostná situácia v celej krajine je naďalej nepredvídateľná, s aktívnymi bojmi v mnohých mestách.

8:50 Vyše 90 percent Ukrajincov tvrdí, že podporujú ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Do prieskumu sa zapojilo 2000 respondentov z celej Ukrajiny. Dovedna 91 percent z nich vyjadrilo podporu Zelenskému, šesť percent ho nepodporovalo a tri percentá sa v tejto otázke nevedeli rozhodnúť. The Guardian upozorňuje na to, že oproti vlaňajšiemu decembru ide o trojnásobný nárast Zelenského podpory.

8:35 Južná Kórea sa pripojí k sankciám proti Rusku a pošle humanitárnu pomoc Ukrajine. Krajina tiež zakáže vývoz materiálov do Ruska a pripojí sa k medzinárodnému úsiliu o zablokovanie niektorých ruských bánk v globálnom platobnom systéme SWIFT, informovalo v pondelok tamojšie ministerstvo zahraničných vecí.

8:25 Mladí ruskí vojaci zajatí ukrajinskou armádou v Charkove hovoria o zverstvách, ktoré im Putin káže robiť. Tvrdia, že nevedeli, že idú do vojny strieľať ľudí. Bolo im vraj povedané, že idú na tréning alebo vojenské cvičenie. Majú strach a chcú ísť domov.

Russian soldiers captured by #Ukrainian military in #Kharkiv. These absolutely clueless kids thought they were going for training but were sent to #Ukraine. They are scared and want to go home. pic.twitter.com/2LgUVLu6KC — Ukraine updates (@Ukraineupdates2) February 27, 2022

8:15 Ruská centrálna banka dnes potvrdila, že nariadila maklérom pozastaviť vykonávanie všetkých príkazov od zahraničných právnických a fyzických osôb na predaj ruských cenných papierov. Rubeľ sa dnes prepadol na historické minimum.

8:00 V Kyjeve dnes ráno od 8. hodiny prestal platiť zákaz vychádzania. Správa metropoly obyvateľov cez sieť Telegram vyzvala, aby aj napriek jeho ukončeniu vychádzali len v najnutnejších prípadoch, okrem iného doplniť zásoby jedla či liekov.

7:40 !! Na Ukrajine je komando vagnerovcov s rozkazom zavraždiť Zelenského. V ukrajinskej metropole Kyjev operuje viac ako 400 ruských žoldnierov, ktorí dostali z Kremľa rozkaz zlikvidovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vládu a pripraviť pre Moskvu pôdu na prevzatie kontroly. Napísal to vo svojom pondelkovom vydaní britský denník The Times bez uvedenia zdroja. Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete. Komando vagnerovcov podľa denníka The Times priletelo pred piatimi týždňami z Afriky na Ukrajinu s rozkazom odstrániť Zelenského vládu, a to výmenou za "zaujímavý" finančný bonus. !!

7:30 Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko si ešte viac upevnil svoju mocenskú pozíciu. Vyše 65 percent voličov podporilo zmeny ústavy, ktorá mu umožní zostať vo funkcii aj po roku 2025. Dôležitou zmenou ústavy je tiež zrušenie doterajšieho bezjadrového štatútu Bieloruska, čo umožní rozmiestnenie jadrových zbraní na jeho území. "Ak (Západ) presunie jadrové zbrane do Poľska alebo Litvy, k našim hraniciam, potom sa obrátim na Putina, aby nám vrátil jadrové zbrane, ktorých som sa vzdal bez akýchkoľvek podmienok," vyhlásil Lukašenko.

7:20 Rusko vystrelilo rakety Iskander na ukrajinské letisko Žitomyr. Letecké útoky boli vedené z Bieloruska. Bielorusko predtým uviedlo, že počas nadchádzajúcich mierových rokovaní Ukrajiny s Ruskom nepovolí letecké útoky zo svojho územia.

⚡️Russia used Iskander missile systems to attack Zhytomyr Airport.



The air strikes were conducted from Belarus, using Russian ballistic missile launchers.



Earlier, Belarus said it wouldn’t allow air strikes from its territory amid Ukraine’s upcoming peace talks with Russia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

7:15 Státisíce ľudí na celom svete vyšli v nedeľu do ulíc miest, aby vyjadrili svoj nesúhlas s ruskou inváziou na Ukrajinu. Berlínska polícia uviedla, že viac než 100.000 ľudí sa zúčastnilo na pochode v nemeckej metropole na znak solidarity s Ukrajinou. V Amsterdame podľa AFP demonštrovalo 15.000 ľudí a v Prahe 70.000 ľudí. V ruskom meste Petrohrad sa zišlo približne 400 ľudí, ktorí nerešpektovali zákony zakazujúce protesty. Účastníci držali plagáty s nápismi "Nie vojne", "Rusi choďte domov" a "Mier Ukrajine". Úrady v Rusku počas nedeľňajších protestov, ktoré sa konali na viacerým miestach, zadržali viac ako 2000 ľudí.

7:10 Ďalší poplach, tentoraz v Žitomire. Obyvatelia by mali ísť čo najskôr do krytu. Hrozia nálety.

⚡️Air raid sirens also in the Luhansk region and Zhytomyr.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

7:00 Americká spoločnosť Google v súvislosti s vpádom ruskej armády na Ukrajinu zablokovala tamojším používateľom vo svojej službe Google Maps dve funkcie, ktoré poskytujú informácie v reálnom čase. Prvá deaktivovaná funkcia zobrazovala hustotu premávky a bola využívaná na monitorovanie konfliktu z diaľky. Druhá dočasne zablokovaná funkcia s názvom Live Busyness zobrazovala vyťaženosť konkrétneho miesta v rôznych časoch. Spoločnosť Google uviedla, že tieto opatrenia prijala po konzultácii s miestnymi predstaviteľmi v záujme bezpečnosti obyvateľov Ukrajiny.

Včerajší online nájdete tu:

6:50 Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov uviedol, že vojna na Ukrajine sa stala európskou vojnou. „Polovica Európy už zhromažďuje, balí a posiela zbrane a zbrojnú techniku. Výrazne sa zvýšil počet štátov, ktoré poskytujú skutočnú pomoc,“ povedal.

6:40 Ukrajinská armáda uviedla, že sa jej znovu podarilo odraziť ruské útoky na Kyjev. Tvrdí, že ruskí vojaci sa v noci opäť pokúsili prelomiť obranu Kyjeva, no všetky ich pokusy zlyhali. Situáciu má vraj pod kontrolou.

⚡️The situation in Kyiv is under Ukrainian control, according to Ukraine’s Armed Forces.



“All Russian efforts to occupy it have failed,” their statement reads. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

6:35 !!! Prezident Ukrajiny Zelenskyj súhlasil s rokovaním s Rusmi na bieloruských hraniciach. Rozhovory by sa mali začať dnes (28.2.) v ranných hodinách. !!!

6:30 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vyslovila za vstup Ukrajiny do EÚ. Povedala to v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú televíziu Euronews. "S Ukrajinou prebiehajú procesy, ako napríklad integrácia ukrajinského trhu do jednotného trhu EÚ. Veľmi úzko spolupracujeme napríklad v otázke energetickej siete," povedala šéfka EK.

ONLINE POKRAČUJE NA DRUHEJ STRANE >>