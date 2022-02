Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Celý svet uvalili na Rusko tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Globálna hackerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

Zelenskyj súhlasil s rokovaním na bieloruských hraniciach. Rozhovory by sa mali začať dnes (28.2.) v ranných hodinách.

______________________________________________________________

Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE:

7:30 Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko si ešte viac upevnil svoju mocenskú pozíciu. Vyše 65 percent voličov podporilo zmeny ústavy, ktorá mu umožní zostať vo funkcii aj po roku 2025. Dôležitou zmenou ústavy je tiež zrušenie doterajšieho bezjadrového štatútu Bieloruska, čo umožní rozmiestnenie jadrových zbraní na jeho území. "Ak (Západ) presunie jadrové zbrane do Poľska alebo Litvy, k našim hraniciam, potom sa obrátim na Putina, aby nám vrátil jadrové zbrane, ktorých som sa vzdal bez akýchkoľvek podmienok," vyhlásil Lukašenko.

7:20 Rusko vystrelilo rakety Iskander na ukrajinské letisko Žitomyr. Letecké útoky boli vedené z Bieloruska. Bielorusko predtým uviedlo, že počas nadchádzajúcich mierových rokovaní Ukrajiny s Ruskom nepovolí letecké útoky zo svojho územia.

⚡️Russia used Iskander missile systems to attack Zhytomyr Airport.



The air strikes were conducted from Belarus, using Russian ballistic missile launchers.



Earlier, Belarus said it wouldn’t allow air strikes from its territory amid Ukraine’s upcoming peace talks with Russia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

7:15 Státisíce ľudí na celom svete vyšli v nedeľu do ulíc miest, aby vyjadrili svoj nesúhlas s ruskou inváziou na Ukrajinu. Berlínska polícia uviedla, že viac než 100.000 ľudí sa zúčastnilo na pochode v nemeckej metropole na znak solidarity s Ukrajinou. V Amsterdame podľa AFP demonštrovalo 15.000 ľudí a v Prahe 70.000 ľudí. V ruskom meste Petrohrad sa zišlo približne 400 ľudí, ktorí nerešpektovali zákony zakazujúce protesty. Účastníci držali plagáty s nápismi "Nie vojne", "Rusi choďte domov" a "Mier Ukrajine". Úrady v Rusku počas nedeľňajších protestov, ktoré sa konali na viacerým miestach, zadržali viac ako 2000 ľudí.

7:10 Ďalší poplach, tentoraz v Žitomire. Obyvatelia by mali ísť čo najskôr do krytu. Hrozia nálety.

⚡️Air raid sirens also in the Luhansk region and Zhytomyr.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

7:00 Americká spoločnosť Google v súvislosti s vpádom ruskej armády na Ukrajinu zablokovala tamojším používateľom vo svojej službe Google Maps dve funkcie, ktoré poskytujú informácie v reálnom čase. Prvá deaktivovaná funkcia zobrazovala hustotu premávky a bola využívaná na monitorovanie konfliktu z diaľky. Druhá dočasne zablokovaná funkcia s názvom Live Busyness zobrazovala vyťaženosť konkrétneho miesta v rôznych časoch. Spoločnosť Google uviedla, že tieto opatrenia prijala po konzultácii s miestnymi predstaviteľmi v záujme bezpečnosti obyvateľov Ukrajiny.

Včerajší online nájdete tu:

6:50 Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov uviedol, že vojna na Ukrajine sa stala európskou vojnou. „Polovica Európy už zhromažďuje, balí a posiela zbrane a zbrojnú techniku. Výrazne sa zvýšil počet štátov, ktoré poskytujú skutočnú pomoc,“ povedal.

6:40 Ukrajinská armáda uviedla, že sa jej znovu podarilo odraziť ruské útoky na Kyjev. Tvrdí, že ruskí vojaci sa v noci opäť pokúsili prelomiť obranu Kyjeva, no všetky ich pokusy zlyhali. Situáciu má vraj pod kontrolou.

⚡️The situation in Kyiv is under Ukrainian control, according to Ukraine’s Armed Forces.



“All Russian efforts to occupy it have failed,” their statement reads. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

6:35 !!! Prezident Ukrajiny Zelenskyj súhlasil s rokovaním s Rusmi na bieloruských hraniciach. Rozhovory by sa mali začať dnes (28.2.) v ranných hodinách. !!!

6:30 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vyslovila za vstup Ukrajiny do EÚ. Povedala to v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú televíziu Euronews. "S Ukrajinou prebiehajú procesy, ako napríklad integrácia ukrajinského trhu do jednotného trhu EÚ. Veľmi úzko spolupracujeme napríklad v otázke energetickej siete," povedala šéfka EK.

6:27 Poplach v Černigove. Mesto žiada obyvateľov, aby zamierili do najbližšieho úkritu. Hrozia nepriateľské nálety.

⚡️Air raid alert in Chernihiv.



Residents are asked to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

6:25 Brazílsky krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro v nedeľu vyhlásil, že jeho krajina zostane v otázke vpádu ruskej armády na Ukrajinu "neutrálna". Bolsonaro, ktorý sa 16. februára, osem dní pred začiatkom invázie, stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, bez ďalšej konkretizácia uviedol, že jeho ruský náprotivok sa mu počas ich dlhého rozhovoru zveril s niektorými "utajovanými" skutočnosťami týkajúcimi sa Ukrajiny.

6:22 !! Ruská raketa v noci zasiahla obytný dom v ukrajinskom meste Černihiv, uviedla ukrajinská agentúra Ukrinform. !!

6:20 Najbližších 24 hodín bude pre Ukrajinu kritických, povedal ukrajinský prezident Zelenskyj v telefonickom rozhovore britskému premiérovi Johnsonovi.

6:15 V Kyjeve a Charkove sú počuť výbuchy a streľba. Ostreľovanie dvoch najväčších ukrajinských miest pokračuje po niekoľkých hodinách pokoja, hlavné mesto vyhlásilo letecký poplach.

6:10 Austrália sa pridala ku krajinám, ktoré uvalili sankcie na Vladimira Putina a popredných členov jeho vlády. Zaviazala sa tiež poskytnúť Ukrajine smrtiace a nesmrtiace vojenské vybavenie, zdravotnícky materiál a finančnú pomoc.

6:05 Ruský národný letecký dopravca Aeroflot od pondelka dočasne pozastavil svoje lety z Moskvy a Petrohradu do viacerých európskych destinácií, vrátane letov prevádzkovaných spoločnosťou Rossiya Airlines. Urobil tak z dôvodu uzavretia vzdušného priestoru viacerými európskymi krajinami pre ruské lietadlá. Aeroflot to oznámil v nedeľu večer na svojej webovej stránke.

6:00 Britský premiér Boris Johnson v nedeľu povedal, že rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť do stavu pohotovosti ruské jadrové zbrane má odpútať pozornosť od toho, čo sa na Ukrajine naozaj deje.