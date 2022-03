Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine

Globálna hekerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

7:50 Šokujúce vyjadrenie Naďa: ÚTOK Rusov očakávame aj na hraniciach so Slovenskom!

7:45 Rusko získalo už vyše 40.000 sýrskych ozbrojencov, ktorí majú byť nasadení do bojov na Ukrajine za prísľub "platu a určitých výhod". Informoval o tom v noci z pondelok na utorok denník The Guardian s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. Organizácia dodáva, že nejde o dobrovoľníkov, nakoľko im Rusko prisľúbilo za ich služby plat i ďalšie benefity.

7:25 CHARKOV: Rusi v pondelok zaútočili na Charkov z vlastného územia raketovými strelami Iskander, informoval o tom šéf Charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleg Synehubov. „Ozbrojené sily Ukrajiny nedovoľujú nepriateľovi vstúpiť do mesta a vykonávať protiofenzívne operácie v regióne. Okupanti pokračujú v úderoch na obytné štvrte Charkova, ničia historické centrum a zaútočili z územia Ruska,“ povedal.

7:15 KYJEV: V noci na utorok bol zasiahnutý ďalší bytový komplex v Kyjeve, ide o budovy v Podilskom rajóne. Požiar bol zlikvidovaný, hasiči z komplexu zachránili jednu osobu, ktorá musela byť prevezená do nemocnice.

6:55 Americký prezident Joe Biden v pondelok v príspevku na sociálnej sieti Twitter prisľúbil, že Spojené štáty budú pokračovať v dodávkach zbraní, potravín a financií na pomoc Ukrajine. "Zaistíme, aby mala Ukrajina zbrane na obranu voči inváznym ruským silám. Pošleme peniaze, jedlo a pomoc na záchranu životov Ukrajincov," zdôraznil šéf Bieleho domu. "Ukrajinských utečencov budeme prijímať s otvorenou náručou," dodal.

6:35 KYJEV: Hlasné výbuchy v centre Kyjeve, ku ktorým malo dôjsť okolo 05.00 h miestneho času (06.00 h SEČ) hlásil tiež tím reportérov stanice CNN. Stanica Sky News s odvolaním sa na lokálne zdroje uviedla, že plamene pohltili obytnú budovu v Kyjeve po tom, čo ju zasiahol projektil. Či došlo k zraneniam, nie je zatiaľ známe.

6:30 KYJEV: Najmenej tri silné explózie bolo počuť v utorok ráno v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Informovali o tom spravodajcovia agentúry AFP s tým, že príčina výbuchov nebola bezprostredne známa. AFP približuje, že výbuchy sú niekedy spôsobené zbraňami protivzdušnej obrany. Novinár z tejto agentúry videl tiež v diaľke stúpať dym, avšak na miesto sa nemohol dostať pre zákaz nočného vychádzania, ktorý platí do 06.00 h SEČ.

5:25 Japonsko rozhodlo o uvalení sankcií vrátane zmrazenia majetku na 17 ďalších Rusov. Sankcie súvisiace s vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu tak zasiahnu dovedna už 61 jednotlivcov. V utorok to oznámilo japonské ministerstvo financií, píše agentúra Reuters.

Medzi osobami, na ktorých sa vzťahujú sankcie Japonska, je aj ruský miliardár Viktor Vekselberg, ako aj 11 členov dolnej komory parlamentu (Duma) a päť rodinných príslušníkov finančníka Jurija Kovalčuka, priblížil rezort financií.

5:00 Organizátori medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia potvrdili účasť Ukrajiny na tohtoročnom podujatí, ktoré sa uskutoční v máji. Výkonná producentka Eurovízie Simona Martorelliová v pondelok uviedla, že ukrajinská delegácia zaslala včas všetky potrebné materiály. "Je to absolútne obdivuhodné - vzhľadom na momentálnu situáciu," povedala Martorelliová.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podáva ruku so zraneným vojakom počas návštevy v nemocnici v Kyjeve 13. marca 2022. Zdroj: TASR/AP

! 4:30 Vojna na Ukrajine by sa pravdepodobne mohla skončiť do začiatku mája, keď Rusku dôjdu zdroje na ďalšie útoky. V pondelok neskoro večer to vo videu, ktoré zverejnili viaceré ukrajinské médiá, povedal Olexij Arestovyč, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

Presné načasovanie konca vojenskej invázie zo strany Moskvy bude podľa Arestovyča závisieť od toho, koľko zdrojov je ochotný Kremeľ do tejto ofenzívy nasadiť. "Myslím si, že nie neskôr ako v máji, začiatkom mája, by sme mali mať mierovú dohodu. Možno omnoho skôr, uvidí sa, hovorím o najneskorších možných dátumoch," uviedol Arestovyč.

3:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer prostredníctvom videa uviedol, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou budú pokračovať v utorok po tom, čo ich v priebehu dňa prerušili. Ako ohlásil predtým Zelenského poradca Mychajlo Podoľak, išlo o technickú prestávku. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Zelenskyj priblížil, že dostal informácie, že rokovania ukrajinskej delegácie s ruskou stranou prebiehali "celkom dobre". "Uvidíme však. Pokračovať budú zajtra," dodal. Ako ďalej povedal, o úsilí ukončiť vojnu s Ruskom "spravodlivým mierom" hovoril aj s izraelským premiérom Naftalim Bennettom.

1:15 V prístave v španielskom meste Barcelona bola zhabaná 85-metrová jachta, ktorá pravdepodobne patrí ruskému oligarchovi Sergejovi Čemezovi, spojencovi prezidenta Vladimira Putina. Oznámil to španielsky premiér Pedro Sánchez, na ktorého sa v pondelok odvolala agentúra AFP.

Noviny El País uviedli, že ide o plavidlo s názvom Valerie, ktoré sa spája s Čemezom, riaditeľom ruského štátneho konglomerátu Rostec, ktorý bol kedysi rovnako ako šéf Kremľa agentom sovietskych tajných služieb KGB v Drážďanoch.

23:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predložil parlamentu návrh na predĺženie stanného práva v krajine v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou o ďalších 30 dní s účinnosťou od 24. marca. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na oficiálnu internetovú stránku prezidenta Zelenského.

23:10 Viac ako 4000 ľudí sa podarilo v pondelok evakuovať z ukrajinských miest ležiacich pri frontovej línii cez sedem humanitárnych koridorov. Oznámila to prostredníctvom videa ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, informujú stanica Sky News a agentúra Reuters.

Dovedna malo byť počas pondelka otvorených až desať humanitárnych koridorov, avšak tri z nich nefungovali, dodala Vereščuková. Z neúspechu evakuácií na niektorých trasách obvinila vicepremiérka Ukrajiny ruské sily, ktoré podľa jej slov strieľali na civilistov v Kyjevskej oblasti.

22:55 Predstavitelia Bieleho domu zvažujú možnosť, že americký prezident Joe Biden odcestuje v najbližších týždňoch do Európy, aby tam so spojencami USA viedol rokovania o Ukrajine v súvislosti s ruskou inváziou. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou.

22:30 Spravodajca americkej televízie Fox News Benjamin Hall v pondelok utrpel zranenia pri pokrývaní invázie Ruska na Ukrajine a je hospitalizovaný. V oznámení to uviedla samotná televízia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP. "Teraz máme minimum podrobností, ale Ben je hospitalizovaný a naše tímy v teréne pracujú na získaní ďalších informácií," dodala Fox News.

