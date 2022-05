Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

6:25 Predstavitelia amerického ministerstva obrany 5. mája uviedli, že ako pokračujú boje v Mariupole a konkrétne v okolí mestskej oceliarne Azovstaľ, väčšina ruských jednotiek umiestnených v meste odišla. Ruské sily sa údajne presunuli severne od Mariupoľu a v meste nechali malý počet ekvivalentov "párov taktických skupín práporu." Čo presne tento krok znamená, nie je jasné, píše Blesk.

4:30 Ruská armáda môže plánovať vyloďovaciu operáciu na ukrajinskom pobreží Čierneho mora neďaleko mesta Odesa, uviedlo vo štvrtok vojenské velenie Odeskej oblasti. TASR informáciu prevzala od agentúry DPA. Ukrajinská armáda dodala, že nad spomínanou pobrežnou oblasťou čoraz častejšie lietajú ruské prieskumné drony, informoval denník Ukrajinska pravda. V okolitých vodách sa navyše pohybuje značný počet plavidiel ruského námorníctva.

3:45 Spojené štáty poskytli ukrajinskej armáde spravodajské informácie, ktoré jej pomohli zasiahnuť ruský krížnik Moskva, uviedli pre stanicu CNN nemenované americké zdroje oboznámené so situáciou. TASR informáciu prevzala od denníka The Guardian. Ukrajinská armáda spozorovala v Čiernom mori ruskú vojnovú loď a následne požiadala svoje americké kontakty o potvrdenie, že ide o krížnik Moskva, tvrdia spomínané zdroje. Z USA údajne prišla kladná odpoveď, ako aj spravodajské informácie o polohe krížnika. Nie je jasné, či Washington vedel, že ukrajinská armáda na loď zaútočí. Vyššie spomenuté zdroje však uviedli, že USA neboli zapojené do rozhodnutia ukrajinských síl na krížnik zaútočiť.

1:10 Manželka amerického prezidenta Jill Bidenová sa v rámci svojej návštevy Slovenska stretne aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, uviedla vo vyhlásení zverejnenom v noci na piatok kancelária prvej dámy USA. TASR informáciu prevzala od stanice CNN. Presný dátum a čas avizovaného stretnutia s Čaputovou však nie je známy.

Prvá dáma USA Jill Bidenová dnes vyrazila na svoju návštevu Európy, 9. mája sa na Slovensku stretne s ukrajinskými utečencami. Zdroj: Profimedia

0:05 Britská vláda oznámila vo štvrtok, že zmrazila aktíva oceliarskeho a ťažobného gigantu Evraz. Táto spoločnosť má totiž podľa britskej vlády strategický význam pre vojenské ťaženie ruskej armády na Ukrajine a jej hlavným akcionárom je ruský oligarcha Roman Abramovič. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.

22:00 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková čoskoro navštívi Kyjev. Vo štvrtok to oznámil spolkový kancelár Olaf Scholz po tom, ako si nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským počas telefonátu vyjasnili predchádzajúce problémy. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.