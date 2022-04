Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ukrajinské deti v banskobystrickom dočasnom útočisku

Ako zareagoval zvyšok sveta?

- Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

- Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

___________________________________________________________________________

8:00 Kanadský premiér Justin Trudeau v utorok oznámil, že Ottawa pošle na podporu ukrajinských síl bojujúcich proti ruskej ofenzíve ťažké delostrelectvo a vyhovie tak žiadosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

7:00 Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok prisľúbil, že Berlín bude financovať priame dodávky zbraní pre Ukrajinu z nemeckého zbrojného priemyslu. TASR prevzala správu z agentúry DPA.

6:40 Serhij Volyna, veliteľ 36. námornej brigády ukrajinských ozbrojených síl, ktoré naďalej bojujú proti ruským silám v obliehanom meste Mariupol, v stredu skoro ráno v príspevku na Facebooku uviedol, že jeho jednotky "možno čelia posledným dňom, ak nie hodinám". "Nepriateľ je v presile desať na jedného," uviedol. Volyna tvrdí, že Rusi majú "výhodu vo vzduchu, v delostrelectve, vo svojich silách na pevnine, vo vybavení a v tankoch". "My bránime len jediný objekt - železiarne Azovstaľ, kde sú okrem vojenského personálu aj civilisti, ktorí sa stali obeťami tejto vojny," konštatoval. Ministerstvo obrany v Moskve situáciu ukrajinských síl, ktoré sa ukrývajú v komplexe železiarní Azovstaľ, nazval "katastrofickou".

6:20 Zelenskyj vyzval na navýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu. "Ak by sme mali prístup ku všetkým zbraniam, ktoré potrebujeme, ktoré majú naši partneri a ktoré sú porovnateľné so zbraňami Ruskej federácie, už by sme túto vojnu ukončili," povedal Zelenskyj.

6:00 Na Ukrajinu boli od jej spojencov doručené bojové lietadlá, ako aj súčiastky na opravu poškodených lietadiel s cieľom posilniť vzdušné sily krajiny brániacej sa proti ruskej vojenskej agresii. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obrany, ktoré však odmietlo spresniť počet lietadiel, ich typ, ako aj to, z ktorej krajiny pochádzajú. TASR prevzala správu z agentúr AFP a Reuters.