Situácia s koronavírusom sa zhoršuje na celom svete vrátane Slovenska. Od 1. septembra sa opäť zavádzajú niektoré prísne protiepidemiologické opatrenia, od 6. septembra platia nové obmedzenia na regionálnej úrovni. Ako to vyzerá vo svete aj na Slovensku, sledujeme ONLINE

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 5 252 prípadov nákazy koronavírusom.

V piatok 11.9. pribudlo 186 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Spolu máme na Slovensku 38 obetí koronavírusu a 5066 aktívnych prípadov.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 28 279 338

Počet vyliečených: 20 249 911

Počet úmrtí: 912 393

7:47 Epidemiologická situácia v Rakúsku a najmä Českej republike je podľa publicistu Juraja Hrabka výrazne horšia ako na Slovensku. „Ak nezatvárame hranice s Českom, kde už bolo za jeden deň viac ako tisíc nakazených a hranice s Rakúskom, má to iba politické dôvody, nie zdravotné. My sme museli nosiť rúška aspoň v obchodoch a MHD, v Česku a Rakúsku to ľudia nemuseli robiť. Tam sa k tomu pristupuje až teraz,“ povedal Hrabko v diskusii na Tablet.tv. (tasr)

7:35 Počet obetí koronavírusovej pandémie v Brazílii v piatok prekročil 130.000, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na štatistiky tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Brazília je pandémiou najťažšie zasiahnutým juhoamerickým štátom. Celkovo si choroba COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-COV-2, v tejto krajine vyžiadala už 130.396 životov. (tasr)

7:15 Ruské ministerstvo zdravotníctva začalo v noci z piatka na sobotu s distribúciou prvej várky vakcíny proti koronavírusu do regiónov, uvádza vyhlásenie tlačového oddelenia rezortu, ktoré cituje agentúra Interfax. (tasr)

7:05 Česko zaznamenalo k polnoci z piatka na sobotu nový denný rekord v počte nakazených. V priebehu uplynulých 24 hodín ich pribudlo 1447. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Laboratóriá v piatok otestovali 15.184 vzoriek. Rekordný denný nárast počtu infikovaných hlási Česko už druhý deň po sebe. (tasr)