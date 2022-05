Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Zelenskyj navštívil Charkovskú oblasť: Z domov ostali iba ruiny!

Situáciu sledujeme ONLINE:

3:25 Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľnom videoprejave, ktorý odznel počas dobročinného hudobného podujatia na podporu Ukrajiny, vyjadril znova solidaritu Berlína s Ukrajinou, ktorá sa už viac než tri mesiace bráni proti ruskej vojenskej ofenzíve. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA. "Stojíme na vašej strane," vyhlásil Scholz vo videoposolstve, ktoré bolo súčasťou programu hudobnej šou pri Brandenburskej bráne v Berlíne s názvom "Save Ukraine - #StopWar" (Zachráňte Ukrajinu - zastavte vojnu).

2:55 Nové satelitné zábery ukazujú, že ruská nákladná loď plná obilia údajne ukradnutého z ukrajinských fariem priplávala do sýrskeho prístavného mesta Lázikíja na pobreží Stredozemného mora - je to už druhá takáto dodávka za posledné štyri týždne. V nedeľu o tom informoval portál americkej televízie CNN. Nové zábery poskytnuté americkou spoločnosťou Maxar Technologies zachytávajú loď Matros Pozynich, navrhnutú špeciálne na sypaný náklad, v prístave Lázikíja 27. mája. Je to jedna z troch lodí, na ktoré po začatí ruskej invázie na Ukrajine nakladajú obilie v prístave Sevastopol na Krymskom polostrove. Naposledy ju videli v Sevastopole 19. mája a následne ju sledovali, ako sa plaví cez prieliv Bospor a na juh popri pobreží Turecka. Odhaduje sa, že loď môže viezť približne 30.000 ton obilia.

2:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svojej prvej návšteve východného frontu opísal v nedeľu zničenie mesta Charkov ako symbol vyhladzovacej vojny Ruska a jeho vlastných prehier a strát v tomto konflikte. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA. "Čierne, zhorené, napoly zrútené obytné domy majú okná nasmerované na východ a na sever - odtiaľ pálilo ruské delostrelectvo," povedal Zelenskyj v nedeľu vo videoodkaze z Kyjeva. Rusko môže pozerať do týchto domov ako do zrkadla, dodal. "Môže vidieť, koľko toho prehralo počas 95 dní totálnej vojny proti Ukrajine. Rusko neprehralo len bitku o Charkov, ale aj o hlavné mesto Kyjev a o sever Ukrajiny," uviedol prezident Zelenskyj.

1:00 "Oslobodenie Doneckej a Luhanskej oblasti, uznaných Ruskou federáciou za nezávislé štáty, je bezpodmienečnou prioritou Ruska," uviedol v nedeľu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa textu, zverejneného jeho ministerstvom. Pokiaľ ide o zvyšok území na Ukrajine, Lavrov povedal toto: "Neverím, že (tamojší obyvatelia) budú šťastní z návratu pod správu neonacistického režimu, ktorý sa v podstate ukázal ako rusofóbny. Títo ľudia sa musia sami rozhodnúť."

0:50 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu poprel špekulácie, že prezident Vladimir Putin je chorý, a dodal, že šéf Kremľa nemá žiadne príznaky poukazujúce na chorobu. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters. Putinovo zdravie a súkromný život sú v Rusku nedotknuteľnými témami a takmer nikdy sa o nich verejne nediskutuje. Na otázku o Putinovom zdraví počas interview pre francúzsku televíznu stanicu TF1 Lavrov odpovedal: "Nemyslím si, že príčetní ľudia môžu u tohto človeka vidieť príznaky nejakého druhu choroby."

23:55 Ukrajinská hudobná skupina Kalush Orchestra, ktorá zvíťazila vo finále Pesničkovej súťaže Eurovízie 2022, v nedeľu večer na sociálnej sieti Facebook ohlásila, že získanú trofej sa jej podarilo vydražiť v prospech armády svojej krajiny za 900.000 dolárov (vyše 838.000 eur). Kúpila ju ukrajinská spoločnosť Whitebit, ktorá obchoduje s kryptomenami. TASR prevzala správu z agentúry DPA. Trofej Eurovízie predstavuje ikonická sklenená soška v tvare mikrofónu, ktorú navrhol švédsky dizajnér Kjell Engman. Súčasťou aukcie skupiny Kalush Orchestra, ktorá trvala do nedele večera, bol aj ružový klobúčik jej frontmana Oleha Psiuka. Záujemcovia mali prispieť najmenej sumou piatich eur, pričom budúceho majiteľa vyžreboval náhodný generátor.

Oleh Psiuk (uprostred), frontman ukrajinskej hudobnej skupiny Kalush Orchestra, ktorá zvíťazila vo finále Pesničkovej súťaže Eurovízie 2022, sa účastní s ďalšími členmi skupiny na tlačovej konferencii v ukrajinskom meste Ľvov v utorok 17. mája 2022. Zdroj: Mykola Tys

23:00 Diplomati členských krajín Európskej únie sa v nedeľu nezhodli na novom návrhu embarga na ruskú ropu, ale opäť sa o dohodu pokúsia ešte pred summitom lídrov EÚ, ktorý sa bude konať v pondelok a utorok. Nový kompromisný návrh embarga pritom obsahoval výnimku urobenú s ohľadom na suchozemské stredoeurópske štáty EÚ vrátane Slovenska - netýkal sa dodávok ruskej ropy prepravovanej sieťou ropovodov, uviedli predstavitelia pre tlačovú agentúru Reuters.