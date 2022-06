Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

VIDEO Zdravotná sestra Oksana prišla pre vojnu o obe nohy

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:40 Po ruskom raketovom útoku v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny je desať ľudí stále v nemocnici, uviedol Volodymyr Zelenskyj. Informovali o tom televízia Sky News a denník The Guardian. Pri útoku na mesto Čortkiv utrpelo podľa tamojších predstaviteľov v sobotu večer zranenia najmenej 22 ľudí vrátane troch žien a dieťaťa. "Tento útok, rovnako ako drvivá väčšina ďalších ruských úderov, nemal taktický ani strategický zmysel. Je to teror, len teror," povedal Zelenskyj. "Medzi obeťami je 12-ročné dievča z Charkova. Išlo do Ternopiľskej oblasti, aby utieklo pred ruskou armádou," vyhlásil.

6:20 Vnímanie Ruska vo svete nebude určovať Peter I., ani Lev Tolstoj, ale ukrajinské deti zabité a zranené ruskými útokmi, povedal Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore.

6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu opätovne vyzval partnerov svojej krajiny, aby jej dodali moderné systémy protiraketovej obrany. Informovali o tom televízia Sky News a denník The Guardian. "Dodávka takýchto systémov bola možná tento rok, minulý rok a dokonca ešte predtým. Dostali sme ich? Nie. Potrebujeme ich? Áno," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore. "Na túto otázku bolo už 2606 kladných odpovedí vo forme rôznych ruských riadených striel, ktoré zasiahli ukrajinské mestá, naše mestá, naše dediny, v období od 24. februára," uviedol ukrajinský líder.

5:10 Celosvetový počet jadrových zbraní v najbližších rokoch podľa očakávaní porastie po prvý raz od konca studenej vojny. Nebezpečenstvo ich použitia je pritom najvyššie za celé desaťročia, uviedol v pondelok Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI). TASR informácie prevzala z agentúr Reuters a DPA. Ruská invázia na Ukrajinu a západná podpora Kyjeva zvýšili napätie medzi deviatimi krajinami sveta, ktoré majú jadrové zbrane, píše sa tiež v správe SIPRI.

4:10 Starosta Kyjeva Vitalij Kličko má vysoké očakávania, pokiaľ ide o možnú návštevu nemeckého kancelára Olafa Scholza na Ukrajine. Scholz podľa správ plánuje ešte v júni spoločnú cestu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim. TASR o tom informovala na základe správy agentúry DPA. "Od troch lídrov najdôležitejších krajín potrebujeme čo najskôr prísne podporné sankcie a zbrane," vyhlásil Kličko pre nemecký denník Bild, ktorý rozhovor s ním zverejnil v nedeľu večer. Politik v ňom zopakoval požiadavku na ďalšiu muníciu a modernú výzbroj.

Bežný život v Kyjeve počas vojny: Na snímke si ľudia obzerajú zničené tanky na námestí v Kyjeve 12. júna 2022. Zdroj: Profimedia

0:40 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu oznámil, že bude viesť nové rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Týkať by sa mali koridoru na vývoz obilnín z Ukrajiny, informuje TASR na základe správy tureckej verejnoprávnej televízie. Západní i ruskí predstavitelia varujú pred globálnou potravinovou krízou v dôsledku vojny na Ukrajine. Kyjev a jeho spojenci obviňujú Rusko z blokovania vývozu obilnín z Ukrajiny, zatiaľ čo Moskva tvrdí, že je pripravená tento export umožniť cez čiernomorské prístavy, avšak vyžaduje si to podľa nej zrušenie sankcií voči Rusku.

22:05 Príslušníci ruských inváznych síl zničili most spájajúci mestá Severodoneck a Lysyčansk vo východoukrajinskom Donbase, o ktorý sa momentálne zvádzajú ťažké boje. Informoval o tom v nedeľu gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj, ktorého citoval denník The Guardian. Zničením mosta ponad rieku Siverskyj Donec sa prerušila kľúčová dopravná tepna, ktorá mohla slúžiť aj na evakuáciu civilného obyvateľstva z oblasti bojov. Podľa gubernátora Hajdaja pri ruskom ostreľovaní mesta Lysyčansk boli najnovšie zničené štyri domy a nákupné centrum, pričom zahynula minimálne jedna žena.