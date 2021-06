AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 391 551 prípadov nákazy.

Za sobotu (26. 6.) pribudlo 20 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 505 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 180 022 323

Počet úmrtí: 3 900 218

Počet vyliečených: 164 329 854

9:00 Slováci so záujmom o očkovanie proti novému koronavírusu vakcínou Sputnik V majú posledné tri dni na prihlásenie sa do čakárne. Spraviť tak môžu do stredy (30.6.). Na termín prvej dávky neregistrovanej vakcíny čaká 5824 ľudí. Z hľadiska regiónov prejavili najväčší záujem o ruskú vakcínu obyvatelia Banskobystrického kraja. Tých je aktuálne v čakárni 1083. Najmenej, konkrétne 80, ich je prihlásených v Košickom kraji.

8:30 Dnes od 13:00 sa bude konať zasadnutie Ústredného krízového štábu v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave. Témou bude aktuálna epidemická situácia a systém kontrol na štátnych hraniciach

8:00 Rozdelenie okresov podľa Covid automatu platné oddnes.

Rozdelenie krajov na prelome júna a júla 2021. Zdroj: MZ SR

7:00 Na bývalom diaľničnom hraničnom priechode Čunovo - Rajka treba dnes rátať s intenzívnou policajnou kontrolou. Zameraná bude na karanténne povinnosti po vstupe na územie Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.