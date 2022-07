Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

VIDEO: AUTENTICKÉ zábery z horiaceho nákupného centra v Kremenčuku, ktoré zasiahli ruské rakety

Situáciu sledujeme ONLINE:

8:40 Na 48 stúpol v noci na štvrtok počet obetí sobotňajšieho raketového útoku na bytový dom v meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Oznámila to Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS). TASR správu prevzala z denníka The Guardian. "(Počas záchrannej operácie) v päťposchodovej obytnej budove v meste Časiv Jar bolo nájdené telo mŕtveho človeka. Dosiaľ tak bolo nájdených 48 tiel zahynutých osôb vrátane jedného dieťaťa," uviedla DSNS s tým, že z trosiek sa podarilo zachrániť deväť ľudí.

Na snímke zrútená časť bytovky v meste Časiv Jar 10. júla 2022. Zdroj: Profimedia

7:30 Ruské sily vstúpili do mesta Siversk v Doneckej oblasti, tvrdí Vitalij Kiseljov, predstaviteľ samozvanej Luhanskej ľudovej republiky. Mesto by podľa neho mohlo padnúť v priebehu niekoľkých dní.

6:55 Vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) podporuje 58 percent Čechov, viac ako štvrtina je proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od konca marca do začiatku mája uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM). V otázke zapojenia Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) je však česká spoločnosť značne rozdelená. Za vstup Kyjeva do NATO je 41 percent občanov ČR, rovnaké percento s tým nesúhlasí, informoval v stredu spravodajský webový portál iDNES.cz.

2:00 Česká polícia aktuálne rieši niekoľko stoviek oznámení, ktoré majú súvislosť s vojnou na Ukrajine. Spravodajskému webovému portálu iROZHLAS.cz to v stredu potvrdil tlačový hovorca Policajného prezídia ČR David Schön. Podľa neho polícia začala úkony trestného konania už v 217 prípadoch. Zhruba tretina z nich patrí do kategórie schvaľovania invázie, zatiaľ čo oznámenie o údajnom nútení ukrajinských žien k prostitúcii sa podľa polície ukázalo ako nedôvodné.

20:40 Takmer dva milióny ľudí vrátane státisícov detí Rusko nútene deportovalo z Ukrajiny, odkedy Kremeľ vo februári spustil v krajine rozsiahlu vojenskú ofenzívu. V stredu to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše denník The Guardian. "Len si predstavte toto číslo - dva milióny ľudí. Toľko ich už bolo deportovaných do Ruska," citovala Zelenského slová agentúra Ukrinform.