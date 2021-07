AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 392 581 prípadov nákazy.

Za štvrtok (29. 7.) pribudlo 44 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 536 (+ 0) obetí.

Počet nakazených: 196 908 497

Počet úmrtí: 4 207 661

Počet vyliečených: 178 275 834

8:30 Austrálske úrady sa rozhodli zaviesť od sobotňajšieho popoludnia miestneho času trojdňový lockdown vo viacerých ďalších častiach štátu Queensland vrátane mesta Brisbane. Dôvodom je snaha dostať tak pod kontrolu vznikajúce ohnisko koronavírusového variantu delta. Nariadenie nevychádzať z domu tak počas nasledujúcich troch dní zasiahne milióny obyvateľov. (tasr)

8:00 Česká vláda od soboty mení niektoré hygienické opatrenia týkajúce sa cestovania detí vo veku 6 až 12 rokov a nosenia ochrany horných dýchacích ciest. Na tieto deti sa už ani v prípade návratu z rizikových a vysoko rizikových krajín nebude vzťahovať povinnosť mať pri prekročení hraníc negatívny PCR test. Tieto deti budú môcť PCR test absolvovať bezprostredne po návrate do ČR. Nemusia už pred tým stráviť päť dní v domácej izolácii. (tasr)

7:30 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zdôraznila, že delta variant koronavírusu SARS-CoV-2 je varovaním, ktoré má podnietiť rýchlu reakciu pred tým, ako sa objavia nebezpečnejšie mutácie. "Delta je varovaním, že vírus sa vyvíja, ale je aj výzvou konať - urobiť niečo skôr, ako sa objavia nebezpečnejšie varianty," vyhlásil v piatok na brífingu v Ženeve riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Mike Ryan.

7:15 Na Slovensku chýba politická osobnosť, ktorá by vedela dosiahnuť základný konsenzus koalície a aspoň časti opozičných strán o otázkach očkovania proti ochoreniu Covid-19. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. „Vecná informačná kampaň nie je a zodpovedná je za to vládna koalícia, nie opozícia,“ poznamenal. (tasr)

Povinné očkovanie zasiahne slovenských vojakov

7:00 Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Pre médiá to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

„Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a misií, musí už dnes povinne podstúpiť očkovaciu schému. Dostáva rôzne vakcíny na rôzne druhy ochorení. My sme zaradili aj vakcínu proti COVID-19 medzi vakcíny, ktoré musia byť realizované pred odchodom na každú operáciu," vysvetlil minister. O povinnom očkovaní vojakov pôsobiacich doma rezort podľa Naďa neuvažuje. (tasr)

