Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:10 Počet obetí po raketovom útoku na obytnú budovu v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny sa zvýšil na 14, uviedli tamojšie úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Štrnásť ľudí je mŕtvych a ďalších 30 utrpelo zranenia," potvrdili na sociálnej sieti Telegram miestne pohotovostné služby. Spod trosiek sa podarilo zachrániť sedem preživších, medzi ktorými boli aj tri deti, spresnili.

4:05 Ukrajinský Hadí ostrov je "opäť slobodný", uviedol v noci na piatok vo svojom pravidelnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala zo stanice CNN a agentúry Reuters. "Hadí ostrov je strategickým miestom, a výrazne to mení situáciu v Čiernom mori. Zatiaľ to nezaručuje bezpečnosť, zatiaľ to nezaručuje, že sa nepriateľ nevráti. Do značnej miery to však už obmedzuje aktivity okupantov. Krok za krokom ich vyženieme z nášho mora, z našej zeme a nášho neba," povedal Zelenskyj.

2:50 Najmenej desať ľudí prišlo o život pri raketovom útoku, ktorý zasiahol výškovú obytnú budovu v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, uviedli v piatok tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice Sky News. "Počet obetí raketového útoku na obytnú budovu stúpol na desať," potvrdil hovorca odeskej oblastnej vojenskej správy Serhij Bratčuk na sociálnej sieti Telegram. Ako ďalej spresnil, raketa bola vystrelená z Čierneho mora.

Raketový útok na bytovku v Odeskej oblasti si vyžiadal 10 obetí. Na snímke zničená bytovka v Odeskej oblasti 1.júla 2022. Zdroj: Twitter

Hasiči hľadajú telá živých aj mŕtvych obyvateľov zasiahnutej bytovky v Odeskej oblasti 1.júla 2022. Zdroj: Twitter

Niekdajší domov desiatok ľudí ostal rozmetaný na trosky. Na snímke zničená bytovka v Odeskej oblasti 1.júla 2022. Zdroj: Twitter

2:05 Spojené štáty zablokovali vo štvrtok spoločnosť so sídlom v USA v hodnote viac než jednej miliardy dolárov, spojenú s ruským oligarchom Sulejmanom Kerimovom. Ako dôvod uviedli, že tento spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina ju využíval na investovanie do pochybných fondov, informovala agentúra AFP. Kerimov, miliardár, ktorý je aktívny v ruskej politike, tajne spravoval spoločnosť Heritage Trust so sídlom v Delaware.

00:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer naživo prehovoril k rakúskemu publiku - prvýkrát od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Poďakoval pritom všetkým Rakúšanom, ktorí "rozumejú, kto nesie vinu za túto vojnu." TASR správu prevzala z agentúry APA. Zelenskyj vystúpil na festivale s názvom 4Gamechangers. Ukrajinský prezident zdôraznil, že Rakúsku je veľmi vďačný, upozornil však, že spoločné víťazstvo nad Ruskom bez sankcií nie je možné. Preto vyzval Rakúsko, aby zdvojnásobilo svoje nasadenie za siedmy balík sankcií EÚ voči Moskve, píše APA.

23:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť telefonoval s nemeckou hlavou štátu Frankom-Walterom Steinmeierom a ich rozhovor trval približne jednu hodinu, oznámila vo štvrtok Steinmeierova kancelária. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Zelenskyj - taktiež na Twitteri - uviedol, že s nemeckým prezidentom hovorili o "narastajúcej obrannej podpore pre Ukrajinu". Zároveň poďakoval Steinmeierovi za kondolencie v súvislosti s "neľudským útokom" na nákupné centrum v Ukrajinskom meste Kremenčuk.