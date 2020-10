Nové opatrenia platné od 1.10.2002 Zdroj: Tina El

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 12 321 prípadov nákazy koronavírusom.

- Za piatok 2.10. pribudlo 704 nových prípadov ochorenia COVID-19.

- Spolu máme na Slovensku 54 obetí koronavírusu, 6 402 aktívnych prípadov a 4 793 vyliečených.

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 34 831 366

- Počet vyliečených: 25 895 824

- Počet úmrtí: 1 033 238

10:22 V Bardejove budú od pondelka 5. októbra zatvorené školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V piatok o tom na svojom mimoriadnom večernom rokovaní rozhodol mestský krízový štáb.

10:15 Slovenská pošta, rovnako ako aj iné poštové podniky sveta, má problémy s výpravou zásielok do niektorých krajín. Problémy s medzinárodnou prepravou zásielok pretrvávajú v dôsledku šírenia choroby COVID-19 vo všetkých krajinách.

10:00 Na Slovensku v piatok (2. 10.) pribudlo 704 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 12.321. Laboratóriá otestovali 9492 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 37 pacientov. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, počet úmrtí zostáva na čísle 54. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. (tasr)



Mladá žena počas testovania na ochorenie COVID-19.

09:40 V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov. (tasr) Viac sa dočítate TU.

09:15 Deň architektúry, ktorý sa v Piešťanoch koná každoročne počas prvého októbrového víkendu, bude mať z dôvodu protiepidemiologických opatrení inú podobu ako zvyčajne. Obyvatelia i návštevníci kúpeľného mesta si môžu od pondelka (5. 10.) do stredy (7. 10.) užiť festival na filmovom plátne, plánovaná prechádzka mestom ani tvorivé dielne pre deti sa neuskutočnia. Deviate pokračovanie festivalu je zároveň prvým ročníkom, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom. (tasr)

08:38 Zatiaľ čo na jar počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu verejnosť bez problémov akceptovala vyhlásenie núdzového stavu, teraz to podľa publicistu Juraja Hrabka bude mať vláda komplikovanejšie. „Bude musieť viac dbať aj na právnu čistotu, lebo sa viacero ľudí môže stavať na odpor a využívať právne mechanizmy, ktoré sú k dispozícii,“ povedal v stredu (30. 9.) v diskusii na Tablet.tv Hrabko. (tasr)

08:00 Premiéru novej bondovky No Time to Die opäť pre koronavírusovú pandémiu preložili, tentoraz na apríl 2021. Film mal prísť do kín už v marci tohto roku, termín následne preložili na november. (tasr) Viac sa dočítate TU.

07:40 Počet mŕtvych, ktorých si v Indii vyžiadalo koronavírusové ochorenie COVID-19, presiahol v sobotu hranicu 100.000, vyplýva z oficiálnych údajov, zatiaľ čo pandémia v tejto druhej najľudnatejšej krajine sveta stále neutícha. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. (tasr)

07:31 Počet novo potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 bol v Česku druhý deň po sebe rekordný. V piatok testy potvrdili nákazu u 3793 ľudí, čo bolo o 300 viac ako doterajšie maximum zo štvrtka. Aktuálne chorých je v Česku 42.320 ľudí. Počet úmrtí v piatok stúpol o 12 na celkových 699.

07:20 Severokórejský vodca Kim Čong-un v sobotu poprial americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho manželke Melanii skoré uzdravenie po tom, ako oznámili, že mali pozitívne testy na nový druh koronavírusu. (tasr)

Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un počas zasadnutia politbyra vládnucej strany v Pchjongjangu.

07:10 Grécke úrady zaznamenali v piatok 460 nových potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2, čo je najvyšší denný nárast od 26. februára, keď sa v krajine vyskytol prvý prípad infekcie. (tasr)

07:00 Amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice pri Washingtone, kde podstúpi liečbu v súvislosti s jeho pozitívnym testom na nový druh koronavírusu. (tasr) Viac sa dočítate TU.

Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu.