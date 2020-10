Nové opatrenia platné od 1.10.2002 Zdroj: Tina El

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 16 910 prípadov nákazy.

V štvrtok 8.10. pribudlo 1 184 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Spolu máme 57 obetí koronavírusu, 11 401 aktívnych prípadov a 5 452 vyliečených.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 36,832,553

Počet vyliečených: 27,708,906

Počet úmrtí: 1,068,048

08:06 Komisia pre prezidentské debaty (CPD) zrušila v poradí druhú prezidentskú debatu medzi republikánom Donaldom Trumpom a jeho demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom, ktorá sa mala konať 15. októbra. Informovala o tom v piatok miestneho času spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na oboznámený zdroj. (tasr)



08:00 Rodičia sa viac obávajú o kvalitu vzdelávania v prípade zatvorenia škôl než toho, že by sa ich deti mohli v škole nakaziť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobila spoločnosť 2Muse pre občianske združenie Rodičia.sk. Na kvantitatívnom ad-hoc prieskume, ktorý sa konal od 2. do 6. septembra 2020, sa zúčastnilo 1 020 respondentov.

07:32 Na celom svete pribudlo za posledný deň rekordných 350.766 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. S odvolaním sa na údaje zverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) o tom v piatok informovala agentúra AP. (tasr)

07:00 V Česku pribudlo v piatok 8618 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, ako vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva zverejnených v noci na sobotu. Je to vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie a počas tohto týždňa už štvrtý rekord za sebou, píše internetová stránka televízie Nova. (tasr)

06:30 Americký prezident Donald Trump, ktorému minulý štvrtok testy potvrdili nákazu koronavírusom, v rozhovore odvysielanom v piatok v televízii Fox News vyhlásil, že už neberie nijaké lieky. Informovala o tom agentúra AFP. (tasr)

Americký prezident Donald Trump odchádza po prepustení z vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone, kde sa liečil na ochorenie COVID-19 spôsobené novým druhom koronavírusu. Zdroj: Evan Vucci

06:00 Vo Francúzsku zaznamenali za posledných 24 hodín prvýkrát viac ako 20.000 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. S odvolaním sa na piatkové údaje ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra Reuters. (tasr