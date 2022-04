Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

PRÍŠERNÝ pohľad na ukrajinské mesto Izium: Zničených bolo 80 % obytných budov

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Hotová spúšť: Takto vyzerá zbombardovaná budova regionálnej štátnej správy v Mykolajive

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:15 Moskva požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorej by sa podľa nej malo v pondelok hovoriť o tvrdeniach, že ruské sily spáchali zločiny voči ukrajinským civilistom v meste Buča pri Kyjeve. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Vo svetle nehanebných provokácií ukrajinských radikálov v Buči Rusko požiadalo o stretnutie Bezpečnostnej rady OSN v pondelok 4. apríla," uviedol zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij v nedeľu na Twitteri.

4:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil s videoposolstvom na nedeľňajšom odovzdávaní amerických hudobných cien Grammy. Požiadal v ňom o podporu pre svoju krajinu a hudobníkov vyzval, aby hovorili o osude Ukrajiny bojujúcej proti ruskej invázii. TASR o tom informovala na základe správ agentúr AP a DPA a stanice Sky News. "Vojna. Čo je väčším protikladom k hudbe? Ticho zničených miest a zabitých ľudí," povedal Zelenskyj vo vopred nahratom odkaze.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje s videoposolstvom na nedeľňajšom 64. ročníku odovzdávania amerických hudobných cien Grammy 3. apríla 2022. Zdroj: Chris Pizzello

4:20 Ukrajinské prístavné mesto Mariupoľ pri Azovskom mori je podľa britského vojenského spravodajstva zrejme "kľúčovým cieľom" ruskej invázie na Ukrajine. Dobytie tohto obliehaného mesta, zdevastovaného ruskými útokmi, by vytvorilo priamy pozemný koridor medzi Ruskom a anektovaným polostrovom Krym, pripomenulo britské ministerstvo obrany v správe o vývoji vojny na Ukrajine zverejnenej v noci na pondelok.

3:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy by mali navštíviť kyjevské predmestie Buča, kde po odchode ruských vojakov našli desiatky zabitých civilistov. Podľa Zelenského by si tam politici urobiť obraz o svojej neúspešnej politike voči Rusku z uplynulých rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a denníka The Guardian.

Členské štáty NATO na summite v roku 2008 dali Ukrajine vyhliadku na prijatie do Aliancie, od ktorej však ustúpili s ohľadom na Rusko, pripomína DPA. Ukrajinský líder však následne objasnil, že neobviňuje Západ, len si myslí, že jeho krajina má "právo hovoriť o nerozhodnosti".

0:30 Český prezident Miloš Zeman odsudzuje vraždenie civilných obyvateľov na Ukrajine ako vojnový zločin. Podľa vlastných slov dúfa, že toto vraždenie bude potrestané medzinárodným súdom, uviedol v nedeľu Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

0:20 Starosta Černihiva Vladyslav Atrošenko v nedeľu podľa stanice BBC povedal, že ruské útoky zničili najmenej 70 percent tohto mesta. "Následky" týchto útokov sú podľa neho závažné a podobajú sa na situáciu v ďalších zdevastovaných ukrajinských mestách ako Buča a Mariupoľ. Černihiv opätovne ovládli ukrajinské ozbrojené sily, tamojší predstavitelia sa však obávajú ďalších útokov. "Skutočnosť, že odišli, neznamená, že sa zajtra nevrátia," povedal Atrošenko o ruských jednotkách.

0:10 Sedem ľudí zomrelo a 34 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako ruské sily v nedeľu zasiahli obytnú štvrť v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov. Oznámila to miestna prokuratúra, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP. Pri ruskom ostreľovaní bolo podľa správy večer poškodených desať domov a trolejbusové depo. Medzi zranenými boli aj tri deti, uviedla prokuratúra Charkovskej oblasti.