Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ranný Kyjev po bombardovaní ruskými vojakmi: Z nákupného centra nezostalo vôbec nič!

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Rusi z neho urobili mesto duchov: Takto dnes vyzerá ukrajinský Mariupoľ!

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

7:30 Ruská strela zasiahla v Kyjeve okrem iného aj dom bývalého premiéra Ukrajiny Vitola Fokina. Ten informáciu osobne potvrdil v komentári pre Radio Liberty. "Áno, môj dom bol poškodený. Mrzí ma to, pretože som teraz na návšteve u svojho priateľa v Moldavsku. A chcel som ísť domov, ale ukázalo sa, že niet kam íst, pretože okná a dvere boli rozbité," uviedol Fokin.

6:45 Niektorí Rusmi unesení starostovia sú po smrti. "Uniesli starostov našich miest. Niektorých z nich zabili. Niektorých z nich nemôžeme nájsť. Niektorých sme už našli a sú mŕtvi," povedal podľa Blesku ukrajiský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre The Economist.

6:20 Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) odsúdila v utorok pri príležitosti zverejnenia svojej výročnej správy "vojnové zločiny" páchané ruskými vojenskými silami na Ukrajine a tamojšiu situáciu prirovnala k vojne v Sýrii. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

5:00 Ukrajinská delegácia pristála v pondelok večer v tureckom meste Istanbul, kde budú pokračovať mierové rokovania s ruskou stranou. Začať sa majú podľa plánu v utorok približne o 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ). TASR informuje na základe správy britskej stanice BBC. Delegáciu z Kyjeva vedú ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov a šéf prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak. Ako uviedli, ich hlavnou prioritou je zaistiť prímerie. Či je to však pravdepodobné, je otázne.

4:20 Sedem členských štátov Európskej únie vyzvalo v pondelok svojich občanov, aby sa nepridávali k bojom na Ukrajine, ktorá sa bráni voči invázii zo strany ruských síl. Túto výzvu adresovali svojim obyvateľov ministri spravodlivosti Francúzska, Nemecka, Holandska, Španielska, Talianska, Luxemburska a Belgicka. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

2:35 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas videopríhovoru, ktorý bol zverejnený v noci z pondelka na utorok na sociálnej sieti Telegram, apeloval na západné krajiny, aby urýchlene prijali tvrdšie sankcie voči Moskve, ktoré budú "účinné" a "závažné" vrátane embarga na dovoz ropy z Ruska. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

1:30 Rusko by pristúpilo k použitiu jadrových zbraní jedine v prípade "ohrozenia existencie" vlastnej krajiny, a nie ako dôsledok súčasného konfliktu na Ukrajine. Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelkovom rozhovore pre americký televízny reťazec Public Broadcasting Service (PBS). "Máme bezpečnostnú koncepciu, ktorá veľmi jasne hovorí, že jadrové zbrane môžeme použiť - a aj ich použijeme - v prípade hrozby voči nášmu štátu, a to na elimináciu ohrozenia existencie našej krajiny," povedal Peskov, ktorého slová citovala agentúra Reuters.

0:30 Do bojov na východnú Ukrajinu boli vyslaní žoldnieri z ruskej polovojenskej organizácie známej ako Wagnerova skupina. V pondelok to uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice Sky News. "Očakáva sa, že nasadia viac ako 1000 žoldnierov vrátane vysokopostavených lídrov tejto organizácie, s cieľom vykonávať bojové operácie," uviedol rezort obrany Spojeného kráľovstva na sociálnej sieti Twitter.

Žena hladká psa a drží Bibliu na kontrolnom stanovišti na predmestí obliehaného prístavného mesta Mariupol počas 32. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v nedeľu 27. marca 2022. Zdroj: Alexei Alexandrov

23:55 Dovedna len 1099 ľuďom sa podarilo počas pondelka utiecť z ukrajinských miest pred ruskou vojenskou agresiou. Ako uviedol v online príspevku námestník riaditeľa prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko, z obliehaného Mariupola na juhu krajiny ušlo v pondelok osobnými automobilmi len 586 osôb. Ďalších 513 ľudí bolo evakuovaných autobusmi z východoukrajinskej Luhanskej oblasti. TASR informuje na základe správy stanice Sky News.

23:05 Ukrajinské sily "oslobodili" mesto Irpiň neďaleko Kyjeva, uviedol v pondelok neskoro večer v televíznom prejave minister vnútra Denys Monastyrskyj. Informovala o tom agentúra AFP. Tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť. "Mesto je teraz oslobodené, avšak stále je nebezpečné byť tam," povedal Monastyrskyj a spresnil, že v oblasti prebiehajú paralelné akcie ozbrojených síl a polície.

Mesto Irpiň sa po ruskej invázii na Ukrajinu stalo miestom ťažkých bojov medzi ukrajinskou a ruskou stranou. Ukrajinská armáda zničila tamojší most, aby zabránila ruským jednotkám postupovať ďalej do hlavného mesta.

22:20 Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že nevezme späť svoje vyjadrenie o tom, že ruský prezident Vladimir Putin "nemôže ostať pri moci". Odôvodnil to tým, že opisoval len svoje vlastné pocity a naďalej trvá na tom, že nevyzýva na zmenu režimu v Moskve. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

22:00 Členovia ukrajinskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na mierových rozhovoroch s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine, popreli správy o tom, že by sa stali obeťou útoku chemickými zbraňami. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters. Všetci členovia delegácie sa cítili dobre, povedal v pondelok podľa miestnych médií poradca ukrajinského prezidenta a hlavný vyjednávač Mychajlo Podoľak.