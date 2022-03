Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových - zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

To najdôležitejšie z dňa 24.3.2022

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Rusi z neho urobili mesto duchov: Takto dnes vyzerá ukrajinský Mariupoľ

________________________________________________________________________________

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj skritizoval Maďarsko za jeho neutrálny postoj: "Tu sa chcem zastaviť a byť úprimný. Raz a navždy sa musíte sami rozhodnúť, na koho strane ste". Maďarsko následne vyzval, aby prestalo váhať s prijatím sankcií či povolením prevozu zbraní smerujúcich na Ukrajinu cez svoje územie.

6:50 Zelenskyj tiež naznačil, že ak by bol projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) zablokovaný už skôr, Rusko by "nevytvorilo plynovú krízu". Ukrajinský prezident ďalej na Úniu apeloval, aby odobrila žiadosť o členstvo zo strany Ukrajiny. "V tomto vás prosím - neurobte to neskoro," povedal.

6:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v noci na piatok prihovoril lídrom EÚ, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite v Bruseli. Svojím charakteristickým priamočiarym spôsobom európskym lídrom odkázal, že konali príliš neskoro na to, aby Rusko zastavili, približuje stanica BBC. "Uvalili ste sankcie, sme vďační. Sú to silné kroky... Bolo to však trochu neskoro," povedal ukrajinský prezident vo videoprejave s tým, že ak by boli voči Rusku zavedené (už predtým) preventívne sankcie, možno vojnu nezačalo.

5:35 Lídri členských krajín Európskej únie obvinili Rusko z páchania vojnových zločinov na Ukrajine a uviedli, že "bude brané na zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom". Píše sa to v ich spoločnom vyhlásení o záveroch summitu EÚ v Bruseli, z ktorého v piatok cituje agentúra DPA. "Rusko cieli svoje útoky na civilné obyvateľstvo a zameriava sa na civilné objekty vrátane nemocníc, zdravotníckych zariadení, škôl či úkrytov (civilistov)," uvádzajú lídri EÚ. Rusko vyzvali, aby s týmito zločinmi okamžite skončilo.

4:30 Spojené štáty obvinili štyroch ruských agentov zo spáchania hackerských útokov, ktorých terčom mal byť globálny energetický sektor vrátane prevádzkovateľa jednej americkej jadrovej elektrárne. Informovalo o tom vo štvrtok večer ministerstvo spravodlivosti USA, uvádza agentúra AFP.

3:35 Americký prezident Joe Biden navštívi v piatok poľské mesto Rzeszów ležiace približne 80 kilometrov západne od ukrajinských hraníc, kde sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Oznámil to vo štvrtok večer miestneho času Biely dom, ktorý dosiaľ o podrobnostiach Bidenovej návštevy Poľska neinformoval, uvádza agentúra AFP.

2:50 Rusko a Ukrajina si vo štvrtok vymenili celkovo 50 vojnových aj civilných zajatcov. Výmenu potvrdili obe strany, informovala agentúra AFP. Podľa vyjadrenia Kyjeva ide o vôbec prvú "plnohodnotnú" výmenu zajatcov od začiatku už mesiac trvajúcej ruskej invázie.

1:50 Vyše 3300 ľuďom sa vo štvrtok podarilo odísť z obliehaných ukrajinských miest cez tzv. humanitárne koridory. Oznámila to vo štvrtok večer podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra DPA. Väčšina z týchto ľudí, a síce približne 2700, sa evakuovala z prístavného mesta Maripoľ a zamierila do Záporožia. Ďalším zhruba 500 ľuďom sa podarilo odísť z troch dedín pri hlavnom meste Kyjev.

1:00 Spojené štáty a Európska únia sa vo štvrtok zhodli na tom, že budú ďalej poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine, aj tým, ktorí z nej boli nútení utiecť v dôsledku ruskej invázie a tiež ďalším osobám, ktoré aj inde vo svete pociťujú vážne dôsledky vojny. USA na humanitárnu pomoc prispejú vyše miliardou dolárov, zatiaľ čo EÚ sa zaviazala k poskytnutiu 550 miliónov eur.

23:00 Použitie chemických zbraní ruskými vojskami na Ukrajine vyvolá "reakciu" zo strany NATO, povedal vo štvrtok v Bruseli po skončení summitu skupiny G7 americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. "Budeme reagovať, ak ich použije. Podoba reakcie by závisela od povahy použitia," povedal Biden.

22:20 Ruská armáda, ktorá už mesiac vedie vojenskú agresiu voči Ukrajine, oznámila, že umožní zahraničným lodiam opustiť ukrajinské prístavy. "Humanitárne" plavebné koridory pre ne by mali byť otvorené od piatka. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters. Podľa ruského generálplukovníka Michaila Mizinceva uviazlo v ukrajinských prístavoch celkovo 67 lodí z 15 krajín, no Medzinárodná námorná organizácia (IMO) hovorí o viac než stovke plavidiel.