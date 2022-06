Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:35 Ukrajinská armáda sa sťahuje z mesta Severodoneck. Dôvodom je, že ruské sily sa dostali na severné i južné predmestia a centru tak hrozilo odrezanie. Je to posledné veľké mesto v Luhanskej oblasti, ktoré ešte držali Ukrajinci.

7:30 Pápež František viedol v utorok v Ríme medzinárodnú modlitbu za mier na Ukrajine, ako aj na ďalších miestach sveta. Zúčastnilo sa na nej okolo 1000 veriacich vrátane ukrajinského veľvyslanca vo Vatikáne Andrija Juraša. Ako píše agentúra Reuters, mnohí ľudia mali na sebe na znak solidarity farby modro-žltej ukrajinskej vlajky.

7:00 Americký prezident Joe Biden oznámil, že Spojené štáty dodajú Ukrajine ďalšie moderné raketové systémy a muníciu, aby v obrane pred ruskou inváziou dokázala "presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku". Šéf Bieleho domu to napísal v utorkovom komentári pre noviny The New York Times.

6:30 Kanada v utorok ohlásila rozšírenie svojho sankčného zoznamu voči Rusku. Pridala naň údajnú priateľku ruského prezidenta Vladimira Putina, 21 ruských predstaviteľov a štyri finančné inštitúcie, informuje agentúra AFP.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer vo svojom pravidelnom videopríhovore povedal, že ukrajinské sily zaznamenali úspechy v niektorých častiach Charkovskej oblasti na východe, ako aj v Záporožskej oblasti na juhu krajiny. "Určité úspechy" dosiahli podľa jeho slov aj v ruskými silami okupovanej Chersonskej oblasti. TASR informuje na základe správ agentúry Reuters a spravodajskej stanice CNN.