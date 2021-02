AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 294 790 prípadov nákazy

Za pondelok (22. 2.) pribudlo 1998 pozitívne testovaných PCR testami

Spolu máme 6 671 (+94) obetí a počet neaktívnych prípadov je 333 977

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 112,654,202

Počet vyliečených: 88,249,798

Počet úmrtí: 2,496,749

7:15 Firma AstraZeneca v druhom štvrťroku 2021 dodá do EÚ menej ako polovicu sľúbených dávok vakcín proti novému koronavírusu. Pre agentúru Reuters to v utorok potvrdil nemenovaný predstaviteľ z prostredia EÚ, ktorý je priamo zapojený do interných rokovaní s touto britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou. (tasr)

7:00 Írsko predĺži lockdown v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu o ďalší mesiac. Aktuálne epidemiologické pravidlá, ktoré mali vypršať 5. marca, tak budú v platnosti do 5. apríla. Oznámil to v utorok tamojší premiér Micheal Martin. (tasr)

6:30 Čoraz viac Poliakov sa neplánuje dať zaočkovať vakcínou proti novému koronavírusu aj napriek tomu, že tamojšia vláda varuje pred príchodom tretej vlny pandémie. Vyplýva to z prieskumu poľského inštitútu CBOS zverejneného v utorok. (tasr)