Hnutie Taliban odštartovalo svoju ofenzívu v máji, keď sa začalo sťahovanie vojakov USA a NATO z Afganistanu. Odchod spojencov má byť ukončený do 31. augusta.

V uplynulých týždňoch bojovníci Talibanu rýchlo postupujú naprieč severným, západným i južným Afganistanom a kontrolujú už väčšinu z provinčných hlavných miest. Momentálne bojujú prívrženci Talibanu proti afganským vládnym zložkám približne 11 kilometrov južne od hlavného mesta Kábul.

Dianie v krajine sledujeme ONLINE

13:40 Afganský prezident Ašraf Ghaní by mal odstúpiť z funkcie v najbližších hodinách po tom, ako bojovníci radikálneho hnutia Taliban v nedeľu vstúpili do Kábulu, uviedla televízia al-Arabíja s odvolaním sa na nemenované zdroje. Odovzdanie moci by podľa nich malo prebehnúť ešte v priebehu dňa v prezidentom paláci.

13:00 Rusko spolupracuje s ďalšími krajinami na zorganizovaní mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane. Moskva však nateraz neplánuje evakuovať svoje veľvyslanectvo v Kábule, uviedol v nedeľu vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov. Taliban podľa Kabulova ponúkol Rusku i iným krajinám, ktoré diplomat vo vyjadrení pre ruské tlačové agentúry nemenoval, bezpečnostné záruky, pokiaľ ide o ich zastupiteľstvá v Afganistane.

12:50 Aktuálne informácie o postupe hnutia Taliban až do hlavného mesta Afganistanu Kábulu sú veľmi zlou správou pre mier, stabilitu aj bezpečnosť Afganistanu i celého regiónu. Vyhlásil to v nedeľu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Dodal, že Slovensko apeluje na aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu.

Na snímke minister zahraničných vcí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Zdroj: Martin Baumann

12:40 Afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval v nedeľu uviedol, že v krajine dôjde k "pokojnému odovzdaniu moci" prechodnej vláde. Vyhlásenie prišlo po tom, ako hnutie Taliban nariadilo svojim bojovníkom, aby zatiaľ nevstupovali do izolovaného hlavného mesta Kábul.

"Obyvatelia Afganistanu by si nemali robiť starosti... bezpečnosť mesta je garantovaná, mesto nebude vystavené útoku a dohoda je taká, že presun moci prechodnej vláde sa uskutoční pokojne," povedal minister v nahratom vystúpení.

12:00 Úrad afganského prezidenta Ašrafa Ghaního oznámil, že situácia v Kábule je pod kontrolou a mesto nie je vystavené útoku. V meste sa podľa AP ozývala sporadická streľba, zatiaľ čo pracovníci v panike utekali z vládnych úradov a Spojené štáty evakuovali svoje veľvyslanectvo. Americký predstaviteľ pre Reuters povedal, že "kľúčoví" zamestnanci ambasády pracujú z kábulského letiska, pričom podľa zdroja z NATO sa viacerí pracovníci EÚ museli presunúť na bezpečnejšie, nezverejnené miesto v metropole.

11:00 Jednotky militantného hnutia Taliban začali v nedeľu vstupovať do afganského hlavného mesta Kábul zo všetkých smerov, uviedlo afganské ministerstvo vnútra. Samotný Taliban však vyhlásil, že nechce metropolu dobyť "silou" a svojim bojovníkom nariadil, aby čakali na jej okraji.

Odlet amerických diplomatov z Afganistanu

9:00 Militantné hnutie Taliban má už pod kontrolou všetky hraničné priechody Afganistanu. Hovorca hnutia medzitým pre agentúru DPA vyhlásil, že Taliban zatiaľ neprijal rozhodnutie, či sa pokúsi vojenskou cestou obsadiť afganské hlavné mesto Kábul. Pakistanský minister vnútra Šajch Rašíd Ahmad uviedol, že Taliban obsadil hraničný priechod Túrcham na afgansko-pakistanskej hranici, v dôsledku čoho tam Pakistan zastavil cezhraničnú dopravu.

8:00 Afgánske militantné hnutie Taliban v nedeľu nadránom obsadilo mesto Džalalabad, hlavné mesto provincie Nangarhár. "Zobudili sme sa toto ráno s tým, že biele vlajky Talibanu boli vyvesené všade po meste. Obsadili ho bez boja," povedal pre agentúru AFP obyvateľ Achmad Wali.

7:00 Šéf českého rezortu diplomacie Jakub Kulhánek (ČSSD) zvolal krízový štáb svojho ministerstva. Riešil situáciu českých diplomatov v Kábule, ale aj osud miestnych spolupracovníkov. "Vzhľadom na dynamicky sa vyvíjajúcu situáciu v Afganistane a prísnym bezpečnostným opatreniam, nemôžeme zatiaľ oznamovať podrobnosti o ďalšom pôsobení českej ambasády v Kábule. Avšak uisťujeme, že bezpečnosť zamestnancov našej ambasády aj našich spolupracovníkov je pre nás na prvom mieste. V tejto chvíli nemôžeme zverejňovať kroky, ktoré robíme na ich ochranu," uviedlo MZV ČR v piatok na Twitteri.

6:00 Zamestnanci veľvyslanectva USA v Kábule začali podľa stanice CNN medzičasom so skartovaním citlivých dokumentov. Postupne majú zničiť i vlajky Spojených štátov, oblečenie so značkou a názvom ambasády, ako aj všetky ďalšie predmety, ktoré by mohli povstalci "zneužiť na propagandistické účely".

6:00 Americký prezident Joe Biden v sobotu nariadil zvýšiť počet amerických vojakov pôsobiacich v Afganistane, zabezpečujúcich evakuáciu personálu amerického veľvyslanectva a afgánskych občanov. Biden takisto varoval hnutie Taliban, ktorého vojenská ofenzíva sa blíži k hlavnému mestu krajiny, aby nekládlo evakuácii prekážky.