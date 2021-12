Spravil svet obrovskú chybu, keď podcenil očkovanie u detí? Juhoafrická lekárka Angelique Coetzeeová (33), ktorá ako prvá na svete upozornila na nový variant koronavírusu omikron, najnovšie vyrukovala so správou, že mutácia podľa všetkého napáda aj deti, ba dokonca i batoľatá. Doterajší trend pandémie ukazoval skôr na to, že ohrozená bola najmä staršia populácia.

Na nezvyčajný jav v podobe prudkého nárastu hospitalizovaných detí a mladých ľudí upozornila aj lekárka Wassila Jassatová na tlačovej konferencii tamojšieho ministerstva zdravotníctva, informoval austrálsky server news.com.au.

„Bežné je, že väčšinu pacientov tvoria starší ľudia, no teraz ide skôr o deti od nula do dvoch rokov, a tiež ľudí od 28 do 38 rokov,“ uviedla Jassatová na brífingu.

Objavenie variantu omikron je "významným dôkazom" o nebezpečenstve nerovnomernej zaočkovanosti proti koronavírusu po celom svete. Uviedol to v piatok v rozhovore pre agentúru AFP šéf Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Francesco Rocca. Zdroj: Simona Granati - Corbis

Podľa analýzy Národného inštitútu pre prenosné ochorenia tvoria deti do dvoch rokov až 10 percent z celkového počtu ľudí, ktorí v epicentre omikronu – meste Tshwane v provincii Gauteng – skončili v nemocnici.

Podľa Jassatovej však nemusí nárasť hospitalizovaných detí nutne znamenať katastrofu. Zapríčiniť to mohla aj skutočnosť, že deti do 12 rokov nie sú očkované, prípadne aj to, že rodičia sa omikronu zľakli a častejšie vodia svoje ratolesti k lekárovi, ak vykazuje príznaky covidu.

Odkiaľ sa omikron skutočne šíri? Niekoľko krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (Belgicko, Nemecko, Španielsko) objavilo prípady bez epidemiologickej súvislosti s oblasťami, kde bol zdokumentovaný alebo predpokladaný komunitný prenos omikronu, upozornilo ECDC. Podľa centra to naznačuje, že "v týchto krajinách môže prebiehať nezistený komunitný prenos" tohto nového koronavírusového variantu.

Lekárka však uviedla aj to, že z 52 detí, ktoré počas uplynulého týždňa liečili v nemocničných podmienkach v Tshwane, jedno zomrelo; nateraz sa však nevie, či bolo nakazné omikronom. Ak áno, išlo by o prvé úmrtie na tento variant koronavírusu vo svete.

Za vznik variantov ako delta či omikron je podľa vedcov zodpovedné nerovnomerné očkovanie na svete. Chudobnejším krajinám chýba vakcína, nie je preto náhoda, že nebezpečné varianty pochádzajú napríklad z Indie alebo Afriky. Zdroj: Guerchom Ndebo

Omikron s nami existoval zrejme už dlho

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>