Protilátky, vytvorené po očkovaní dvoma dávkami vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, by mohli byť 20- až 40-krát menej účinné proti novému koronavírusovému variantu omikron. Táto štúdia však bola realizovaná len na veľmi malej vzorke 12 zaočkovaných osôb, takže jej závery, ktoré ešte nie sú konečné, budú musieť preveriť rozsiahlejšie výskumy. Zatiaľ neboli publikované ani v žiadnom odbornom časopise.

Z predbežných výsledkov laboratórnych štúdií tiež vyplýva, že tri dávky očkovacej látky Pfizer dokážu omikron zneutralizovať.

Virológ Alex Sigal, ktorý uvedený výskum viedol, na základe zistených dát pripustil, že omikron môže mať výraznú schopnosť obísť imunitnú ochranu zaisťovanú očkovacími látkami, vyvinutými proti pôvodnému variantu nového koronavírusu.

Pfizer už chystá upravenú vakcínu

Naznačujú to výsledky prvej, veľmi limitovanej štúdie, ktorej zistenia musia ešte potvrdiť alebo vyvrátiť ďalšie výskumy na väčších vzorkách ľudí. Podľa Pfizeru však aj dve dávky pravdepodobne stále poskytujú určitú ochranu pred ťažkým priebehom covidu. Konzorcium okrem toho pracuje na verzii svojej očkovacej látky, ktorá bude špeciálne upravená na variant omikron. Hotová by mala byť do marca budúceho roka.

Napriek zaznamenanému významnému poklesu účinnosti protilátok autori štúdie považujú svoje zistenia za pomerne povzbudivé. Niektorí imunológovia sa totiž obávali toho, že by existujúce vakcíny nemuseli voči omikronu poskytovať vôbec žiadnu ochranu. Vedci zároveň zistili oveľa vyššiu ochranu proti omikronu u zaočkovaných osôb, ktoré v minulosti prekonali ochorenie COVID-19.

Podľa Pfizeru aj dve dávky pravdepodobne stále poskytujú určitú ochranu pred ťažkým priebehom covidu. Zdroj: Mark Lennihan

Omikron, expert na obchádzanie imunity

Najvyššiu potvrdenú schopnosť obísť vakcinačnú ochranu mal doposiaľ koronavírusový variant beta, ktorý rovnako ako omikron prvýkrát identifikovali v Juhoafrickej republike. Schopnosť omikronu odolať vakcínam je v porovnaní s betou ešte päť- až desaťkrát vyššia.

Vedecký editor televízie Sky News Tom Clarke však pri predstavení výsledkov štúdie zdôraznil, že zistené skutočnosti majú len veľmi predbežný charakter a budú musieť byť potvrdené ďalšími výskumami na oveľa početnejších vzorkách ľudí.

