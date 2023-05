"Prežitie, to je hlavná vec," uviedol Lubinec, ktorý sa zároveň "kategoricky" vyslovil proti stíhaniu tých občanov Ukrajiny, ktorí v záujme svojho prežitia prijali pod nátlakom ruské občianstvo. Ukrajinské úrady by podľa neho mali pristupovať k takýmto ľuďom s pochopením ich situácie. Avšak tie osoby, ktoré tento naturalizačný proces organizujú, by mali byť súdené pre kolaboráciu, zdôraznil ombudsman.

Britské ministerstvo obrany tento týždeň uviedlo, že Rusko využíva nanucovanie cestovných pasov ako nástroj "rusifikácie" v okupovaných častiach Ukrajiny. Napríklad "obyvatelia (okupovaných častí) Chersonskej oblasti boli varovaní, že tí, ktorí do 1. júna 2023 neakceptujú ruský pas, budú 'deportovaní' a ich majetok bude zhabaný," uviedlo ministerstvo na základe správ tajných služieb.

Šéf Kremľa Putin podpísal koncom apríla výnos s umožňujúci deportovať z anektovaných ukrajinských území tých miestnych obyvateľov, ktorí neprijali ruské občianstvo.

Z textu výnosu vyplýva, že ukrajinskí občania žijúci na anektovaných územiach sa musia buď stať ruskými občanmi, alebo to oficiálne odmietnuť. Tí, ktorí si zvolia druhú možnosť, budú od 1. júla 2024 považovaní za cudzincov a môžu byť deportovaní. To isté hrozí aj tým ľuďom, ktorí budú podľa okupačných orgánov predstavovať "hrozbu pre národnú bezpečnosť, presadzovať násilnú zmenu základov ústavného poriadku, financovať teroristické a extrémistické aktivity alebo sa zúčastňovať na nepovolených akciách".

Od rozpútania vojny na Ukrajine pred vyše rokom Rusko anektovalo Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť a vyhlásilo ich za svoje územia. Veľkú časť týchto regiónov však stále kontroluje ukrajinská armáda.