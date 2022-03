Ako informuje agentúra DPA, demonštranti rozvinuli veľkú ukrajinskú vlajku, pričom skandovali "Slavutyč je Ukrajina" a "Sláva Ukrajine". Vojenská správa Kyjevskej oblasti uviedla, že ruskí vojaci s cieľom rozohnať protestujúcich ľudí strieľala do vzduchu.

V meste Slavutyč žijú členovia personálu, ktorý predtým prevádzkoval jadrovú elektráreň v Černobyli a v súčasnosti dohliada na odstavené zariadenie, pripomína DPA. Uzavretá zóna v okolí černobylskej elektrárne je obsadená ruskými jednotkami od prvého dňa vojny.

Ruské sily teraz prenikli aj do mesta Slavutyč a obsadili tamojšiu nemocnicu, napísal na sociálnej sieti Telegram šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Oleksandr Pavljuk. K proukrajinským demonštráciám dochádza aj v ruskými jednotkami obsadených mestách na juhu Ukrajiny, pripomína DPA.

Na sobotu bolo zriadených desať humanitárnych koridorov na umožnenie úteku civilistov z oblastí, kde prebiehajú mimoriadne ťažké boje. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková v Kyjeve. Humanitárne koridory sa nachádzajú v okolí metropoly Kyjev a v Luhanskej oblasti na východe krajiny.

Zo zničeného prístavného mesta Mariupol neprebieha centralizovaná evakuácia autobusmi, povedala podľa agentúry Unian Vereščuková.

The #Russian military is trying to disperse a rally in #Slavutych, they are shooting in the air and throwing stun grenades, the head of the #Kyiv regional administration Oleksandr #Pavlyuk said.



He also said that the military kidnapped the head of the city, Yuriy Fomichev. pic.twitter.com/y3ZwlZAQ6g