Odvážne plány Babiša: Po Veľkej noci chceme očkovať 100 000 ľudí denne

Od apríla by sa kapacita dodávok vakcín do Česka mala výrazne zvýšiť. Podľa nedeľňajšieho vyjadrenia českého premiéra Andreja Babiša by sa potom mohlo očkovať až 100.000 vakcín denne. Ak by sa tak dialo, potom by sa od 6. do 16. apríla podalo približne rovnaké množstvo dávok ako od konca decembra do dnešného dňa, informoval portál Novinky.cz.