Odstrašenie Ruska je hlavnou výzvou, ktorej čelia krajiny slobodného sveta. Počas piatkovej návštevy Litvy to povedal poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Za jediný spôsob, ako to účinne urobiť, považuje posilnenie východného krídla NATO. TASR správu prevzala od agentúry PAP.

Na to, aby bolo podľa Blaszczaka odstrašovanie účinné, "musí byť zvýšená prítomnosť síl NATO na východnom krídle a táto prítomnosť musí byť trvalá".

"Rusi spáchali vojnové zločiny na územiach okupovaných Ruskom a takéto zločiny by sa nemali opakovať nikde inde. A Rusku by nemalo byť umožnené okupovať iné krajiny a narušiť medzinárodný poriadok," povedal Blaszczak počas tlačovej konferencie so svojím litovským náprotivkom Arvydasom Anušauskasom.

Blaszczak ďalej poznamenal, že krajiny ako Poľsko a Litva nie sú len "príjemcami" bezpečnosti, ale aj veľkou mierou prispievajú k zaisteniu vlastnej bezpečnosti, ako i bezpečnosti celej Severoatlantickej aliancie.

Prítomným novinárom tiež povedal, že Poľsko je "nadšené" vyhliadkou na rozšírenie Aliancie o Fínsko a Švédsko.

Rokovania oboch ministrov v litovskom hlavnom meste Vilnius boli zamerané na bilaterálnu vojenskú spoluprácu a spôsoby posilnenia východného krídla NATO, ktorého členmi sú Poľsko aj Litva, informovala PAP.