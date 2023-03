Zelenskyj sa počas uplynulého roku objavil cez videospojenie na viacerých prestížnych odovzdávaniach cien vrátane hudobných cien Grammy či filmových a televíznych Zlatých glóbusov. Priestor mu poskytli i filmové festivaly v Cannes či Berlíne.

Americký herec Sean Penn daroval Zelenskému vlani jedného zo svojich dvoch Oscarov, pričom povedal, že ide o symbolické gesto. Ešte predtým vyhlasoval, že sošku Oscara nechá roztaviť, ak americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) nepovolí Zelenského prejav na odovzdávaní Oscarov.

Penn odpremiéroval na tohtoročnom Berlinale svoj dokument s názvom "Superpower", ktorý zachytáva premenu Zelenského z filmového komika na vojnového hrdinu. Snímka vznikla na základe série vzájomných konverzácií a Penn ju nakrútil v Kyjeve po začiatku ruskej ofenzívy.

The Guardian pripomína, že výkonný producent Oscarov Will Packer minulý rok vyjadril obavy z vystúpenia Zelenského. Zdôvodnil to tým, že všetci, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine, majú bielu farbu pleti, pričom predošlým tragédiám zahŕňajúcim osoby s inou farbou pleti sa toľko pozornosti nevenovalo.

Súčasťou ceremónie bola namiesto Zelenského vystúpenia napokon minúta ticha. AMPAS sa nateraz k prípadnému vystúpeniu Zelenského na odovzdávaní Oscarov nevyjadrila.