Američania už majú odvolené a za veľkou mlákou sa vo veľkom sčítavajú hlasy desiatok miliónov voličov. Značná časť, až 96 miliónov, odovzdala volebné lístky popredu, takže účasť v týchto prezidentských voľbách zrejme bola veľmi vysoká. Verdikt v prípade víťaza prezidentského duelu Biden. vs. Trump by sme sa mali dozvedieť už dnes, kým sa tak však stane, môžeme polemizovať o tom, ktorý z dvoch kandidátov je pre Európu vhodnejší. Podľa analytikov je však odpoveď jasná!

Éra Donalda Trumpa, ktorá sa možno už dneškom predĺži o ďalšie štyri roka, sa niesla v znamení agresívnej proamerickej politiky. Tá, samozrejme, Európe veľmi nevyhovuje, rovnako ako Trumpova agresívna rétorika.

Víťazstvo Bidena by preto podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného pomohlo vrátiť vzťahy USA s Európu do obdobia pred zvolením prezidenta Trumpa. „Môžeme rátať, že napäté vzťahy napríklad v obchodnej oblasti s EÚ by postupne deeskalovali, clá na mnohé európske produkty by boli časom odstránené, ale určite to nebude hneď,“ myslí si Žitný. „ Pokiaľ vyhrá voľby Trump, obchodné napätie medzi USA a Európu zostane a môže sa aj zvýšiť,“ dodáva.

Z globálneho hľadiska si treba všímať skutočnosť, že Trump z globálneho otepľovania neviní ľudský faktor, preto USA donútil odstúpiť od Parížskej dohody o zmene klímy.

„Biden je, naopak, odhodlaný investovať minimálne 1,5 bilióna dolárov tak, aby v roku 2050 boli USA klimaticky neutrálnou krajinou,“ objasňuje odborník.

Biden by bol pre Slovensko lepšou alternatívou aj podľa českého politológa Ladislava Cabadu, čo z nás v rámci V4-ky robí unikátny element. „Trump a väčšina lídrov krajín V4 zdieľajú negatívny postoj k migrácii a otvoreným hraniciam, presadzujú národno-konzervatívnu či národno-populistickú agendu a sú skeptickí k európskej integrácii a inštitúciám EÚ,“ uviedol analytik z pražskej Metropolitnej univerzity. Slovensko je podľa neho v rámci V4 najviac sústredené na európsky rozmer západnej spolupráce, teda prioritizuje EÚ. „To je v očiach Trumpovej administratívy vnímané skôr ako nedostatok než prednosť," zhodnotil.

VIDEO: Nepokoje pred Bielym domom

Zatiaľ čo Poľsko a Maďarsko by sa z Trumpovho víťazstva mohli tešiť, pre Slovákov platí opak, skonštatovala analytička Katarína Kertýsová z organizácie European Leadership Network (ELN) v Londýne. Euroskeptické a populistické hnutia v Maďarsku a Poľsku vnímajú Trumpa ako ideologického spojenca. Naopak, Biden je tvrdým kritikom politických režimov oboch krajín.

„V prípade zvolenia Joea Bidena by mohlo byť Slovensko prvou krajinou v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá bude mať od začiatku pozitívny vzťah s novou americkou administratívou,“skonštatovala zhodnotila Kertýsová.

