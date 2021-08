Sliepka, krava, sendvič s klobásou, byt či lieky - čítate správne, aj toto sú niektoré z odmien, ktoré môžu získať zaočkovaní ľudia v okolitých krajinách. Samozrejme, treba dodať, že veľkosť či druh výhry závisí z veľkej časti aj od štátu, z ktorého daný človek pochádza. Odborníci z celého sveta sa však zhodnú na jednom - očkovacia lotéria či odmeňovanie je vynikajúcim spôsobom ako motivovať ľudí k vakcinácii. Informuje Independent.

Sally a Christopher Sliger z USA vyhrali v očkovacej lotérii jeden milión dolárov. Zdroj: Twitter

Slovensko nasadilo latku poriadne vysoko

Naše malé Slovensko je oproti ostatným krajinám v odmeňovaní poriadne štedré. Zatiaľ čo v okolitých štátoch rozdáva vláda tých výhier či darčekov viac, avšak v menšej hodnote, očkovacia lotéra Igora Matoviča stavila všetko na jednu kartu a hlavná výhra činí neuveriteľných pol milióna eur. Žrebuje sa každý týždeň až do 7. novembra, celkovo o výhry až do výšky 21 miliónov eur.

Ako sú ľudia odmeňovaní v iných krajinách?

Moskva

Rusi, ktorí sa dajú zaočkovať v niektorej z nemocníc v hlavnom meste, nemusia odísť iba s boľavým ramenom, ale aj s kľúčami od novučičkého auta. Moskva, ktorá aktuálne bojuje s novou vlnou koronavírusu a každý deň hlási vyše 20-tisíc nových prípadov, zaradila do žrebovania každého, kto sa nedal zaočkovať najneskôr do 11. júla. V hre je päť áut v hodnote 1 milión rubľov ( cca 11-tisíc eur). Rovnako je na tom aj ruské mesto Ufa, ktoré prišlo s nápadom na zaujímavé benefity. Každý, kto sa zaočkuje, dostane kupón s QR kódom, vďaka ktorému bude zaradený do losovania. Medzi hlavné výhry patria mestské byty či luxusné autá.

Muž dostáva ruskú vakcínu Sputnik V počas očkovania proti ochoreniu COVID-19 vo vakcinačnom centre v priestoroch Olympijského komplexu Lužniki v Moskve. Zdroj: Alexander Zemlianichenko

Hongkong

V hlavnom meste Číny odmeňujú zaočkovaných ľudí súkromné spoločnosti, ktoré chcú motivovať svojich zamestnancov k vakcinácii. Niektoré z nich ponúkajú ako hlavnú výhru Teslu, iné zas zlatú tehličku, nákupné poukážky či telefóny značky iPhone. Menší zamestnávatelia zas odmeňujú svojich zamestnancov vajíčkami, múkou, kuracími krídelkami či vreckovkami.

