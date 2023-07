PK 1 archív Pchjongjang - Na archívnej snímke zo 14. augusta 2022 Kim Jo-džong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, sa prihovára počas národného mítingu proti ochoreniu koronavírusu v severokórejskom Pchjongjangu. Kim Jo-džong v piatok 19. augusta 2022 odmietla ponuku Južnej Kórey na hospodársku pomoc svojej krajine výmenou sa denuklerizáciu a označila ju za absurdnú. FOTO TASR/AP FILE - This photo provided on Aug. 14, 2022, by the North Korean government, Kim Yo Jong, sister of

Zdroj: tasr