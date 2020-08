Obrovský zvrat v prípade zabitého Slováka Jozefa: Policajti hajlovali a kľačali mu na hrudi! ×

Súdny spis súvisiaci so smrťou slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 v nemocnici po niekoľkých dňoch v kóme, do ktorej upadol po potýčkach s políciou na letisku v Charleroi, je stále predmetom vyšetrovania. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga s upozornením, že rodina zosnulého trvá na obvinení, že sa stal obeťou policajného násilia.