Ako informovala televízia Sky News, Johnsonová Wahlová trpela Parkinsonovou chorobou, ktorá ju obmedzovala v kariére profesionálnej maliarky.

Spravodajská stanica BBC spresnila, že Johnsonová Wahlová, ktorej otec bol v 70. rokoch predsedom Európskej komisie pre ľudské práva, sa za Stanleyho Johnsona vydala v roku 1963. Štúdium na Oxfordskej univerzite ukončila ako vôbec prvá vydatá študentka.

Pár mal štyri deti - politika Borisa, novinárku Rachel, bývalú ministerku Jo a ochrancu životného prostredia Lea. Manželia sa rozviedli v roku 1979. Ako výtvarníčka sa Johnsonová Wahlová preslávila ako portrétiska.

Keď sa v roku 1988 sa vydala za amerického profesora Nicholasa Wahla a presťahovala sa do New Yorku, začala maľovať aj mestské scenérie. Po smrti druhého manžela sa v roku 1996 vrátila do Londýna.

Vo veku 40 rokov jej diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Napriek tejto diagnóze však pokračovala v maľovaní a pri práci udržiavala stabilitu za pomoci chodúľky. Premiér Johnson kedysi opísal svoju matku ako "najvyššiu autoritu" v rodine a tú, ktorá ho naučila vážiť si bez rozdielu každý ľudský život.