Jane sa preslávila najmä na francúzskej kultúrnej scéne, bola považovaná za sexsymbol 70. rokov a do povedomia vošla aj spolužitím so slávnym francúzskym spevákom a hercom Sergom Gainsbourgom.

Svoju kariéru začala už v roku 1966 ako jedna z modeliek v slávnom filme Zväčšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky neskôr sa presťahovala do Francúzska, kde sa pri nakrúcaní filmu Slogan zoznámila so svojím neskorším manželom Gainsbourgom.

V roku 1969 dvojica vydala svoj najslávnejší a kvôli otvorenému sexuálnemu podtextu aj veľmi kontroverzne prijatý hit Je t’aime, moi non plus.

