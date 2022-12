Ruská vesmírna agentúra (Roskosmos) zvažuje "záchranný" plán na vyslanie prázdnej kozmickej lode na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorá by odtiaľ predčasne priviezla na Zem troch členov posádky. Tieto úvahy súvisia s nedávnym únikom chladiacej kvapaliny z ruského modulu Sojuz MS-22, ktorým sa táto trojica mala vracať na Zem.

Ako v piatok na svojom webe informoval britský denník The Guardian, predstavitelia Roskosmosu a amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na štvrtkovej videokonferencii uviedli, že pokračujú vo vyšetrovaní príčin udalosti z minulého týždňa, keď došlo k prepichnutiu vonkajšieho chladiaceho plášťa kapsuly Sojuz MS-22.

Na nedatovanej snímke ruská kozmická loď Sojuz na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Únik chladiacej kvapaliny z ruskej kozmickej lode Sojuz MS-22 pripojenej k modulu Rassvet na ISS bol pravdepodobne spôsobený kolíziou s mikrometeoritom. Vo štvrtok 15. decembra 2022 to uviedli predstavitelia ruského vesmírneho programu. Ruská vesmírna agentúra Roskosmos a americký Úrad pre letectvo a vesmír (NASA) informovali, že únik kvapaliny nijakým spôsobom neohrozuje posádku na ISS. Zdroj: Sergei Korsakov

Stalo sa tak v čase, keď sa dvaja kozmonauti pripravovali na rutinný výstup do voľného kozmického priestoru. Únik kvapaliny trval niekoľko hodín a počas neho sa chladič naplnený kvapalinou používanou na reguláciu teploty vo vnútri obývateľného priestoru kozmickej lode takmer vyprázdnil.

Na snímke štart ruskej kozmickej lode Sojuz 2.1 s modulom Sojuz MS-22, v ktorom dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS ruských kozmonautov Sergeja Prokopjeva a Dmitrija Petelina a amerického astronauta Franka Rubia na ruskom kozmodróme Bajkonur v Kazachstane v stredu 21. septembra 2022. Nová posádka bude na ISS pracovať 188 dní. Zdroj: Dmitri Lovetsky

The Guardian uvádza, že zatiaľ nepadlo konečné rozhodnutie o spôsobe, ako dostať troch členov posádky kapsuly späť na Zem. Zvažuje sa buď vypustenie ďalšej lode Sojuz, ktorá ich vyzdvihne, alebo zdanlivo menej pravdepodobná možnosť, že sa vrátia na Zem v poškodenej kapsule Sojuz MS-22 bez väčšiny chladiacej kvapaliny.

K posádke Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa v stredu 21. septembra 2022 pridala dvojica ruských kozmonautov Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin spolu s americkým astronautom Frankom Rubiom. Na snímke vesmírna raketa Sojuz s trojčlennou zmiešanou rusko-americkou posádkou odštartovala popoludní z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Let na vesmírnu stanicu trval tri hodiny. Zdroj: Dmitri Lovetsky

V súčasnosti je na palube ISS sedem ľudí – ale ak by sa modul Sojuz MS-22 považoval za nespôsobilý letu, znamenalo by to, že stanici ISS zostáva okrem neho už len jeden "záchranný čln", a ten môže v prípade nutnej evakuácie odviezť iba štyroch ľudí.

Kozmická loď Sojuz MS-22, ktorá je projektovaná pre troch ľudí, dopravila v septembri na ISS dvoch ruských kozmonautov a jedného astronauta NASA. Loď zostala pridokovaná na modul Rassvet, pretože tú istú trojicu má dopraviť späť na Zem v marci roku 2023.

Traja ruskí kozmonauti sa vo štvrtok vrátili z misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Návratový modul kozmickej lode Sojuz MS-216 s ruskými kozmonautmi Olegom Artemijevom, Denisom Matvejevom a Sergejom Korsakovom dosadol v stanovenej lokalite v strednej časti Kazachstanu, nachádzajúcej sa približne 150 kilometrov juhovýchodne od mesta Žezkazgan. Na snímke z videozáznamu je kozmonaut Oleg Artemijev tesne po pristátí vo štvrtok 29. septembra 2022. Zdroj: TASR

Šéf Roskosmosu Jurij Borisov v stredu v priamom prenose na televíznom kanáli Rossija-24 vyhlásil, že bezpečnosť posádky ISS nie je ohrozená.

Informoval, že teplota na kozmickej lodi Sojuz MS-22 sa stabilizovala a v poslednom čase neprekročila 30 stupňov Celzia. Vysvetlil, že teplota sa stabilizovala po napojení vzduchovodov z ruského segmentu ISS a po udržiavaní teplotného režimu ventilátormi.

- Na snímke zľava astronaut NASA Frank Rubio a kozmonauti Roskosmosu Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin ako členovia novej posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na tlačovej konferencii na ruskom prenajatom kozmodróme Bajkonur v Kazachstane v utorok 20. septembra 2022. Štart novej misie Sojuzu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) je naplánovaný v stredu 21. septembra 2022. Zdroj: Dmitri Lovetsky

Vo štvrtok časť posádky ISS pracovala na modernizácii solárnych panelov ISS, a to v rámci "prechádzky", ktorá bola pôvodne naplánovaná na stredu.

