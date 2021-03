Domov dôchodcov Evergreen na predmestí New Yorku bol v čase požiaru stálym domovom pre 113 seniorov, informuje britský denník Daily Mail s odvolaním sa na televíziu CNN či NBC New York. Podľa svedkov začala budova horieť asi o jednej nadránom, po zhruba dvoch hodinách sa ozval výbuch, v dôsledku ktorého sa zrútila strecha.

Podľa predbežných informácií zahynula najmenej jedna osoba, no množstvo ďalších je nezvestných - hasičom sa doteraz podarilo evakuovať 20 až 25 osôb. Na mieste zasahuje množstvo hasičov a prítomná je aj polícia s lekármi či vrtuľník. Oheň domov dôchodcov, nachádzajúci sa na adrese 65 Lafayette Street v Spring Valley, úplne zničil.

Bezprostredne po vypuknutí požiaru starších ľudí ratovali okoloidúci, ktorí vozíčkarom a dôchodcom chodiacim o paličke pomáhali utiecť do bezpečia. Napriek tomu sa nepodarilo do bezpečia dostať všetkých, pretože niekoľko osôb – nevedno, či ošetrovateľov alebo klientov – ostalo uväznených v ruinách Evergreenu.

🇺🇸 — DEVELOPING: Large fire on Lafayette St in Spring Valley, NY. Fire Department and Hatzolah are on scene with reports of trapped people inside. pic.twitter.com/Ei1jsz5qeI