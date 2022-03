Britská spisovateľka daruje peniaze charitatívnej organizácii Lumos, ktorej je spoluzakladateľkou. Určené majú byť na pomoc deťom na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Osobne k darom v rámci tejto výzvy pridám milión libier," napísala Rowlingová na Twitteri. Takisto sa poďakovala všetkým, ktorí už prispeli a pomohli organizácii Lumos so starostlivosťou o deti na Ukrajine. V prepočte táto suma znamená približne 1,213 milióna eur.

Rowlingová túto neziskovú organizáciu založila v roku 2005. Lumos pomáha aj deťom v Žytomyrskej oblasti ležiacej na severe Ukrajiny. Príspevky majú byť použité na zabezpečenie potravín, hygienických a zdravotníckych potrieb i na podporu rodín a opatrovníkov.

