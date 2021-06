Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v pondelok výrobcov vakcín proti ochoreniu COVID-19, aby dali medzinárodnému programu COVAX prednostné predkupné právo na nové dávky alebo aby tejto iniciatíve pre spravodlivé rozdelenie vakcín vyčlenili polovicu svojich objemov.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že výrobcovia by mali obrátiť pozornosť na program COVAX, ktorý má problém získať pre chudobnejšie krajiny dávky dotované darcami.

Tedros vyjadril frustráciu z toho, že niekoľko chudobných krajín stále nemôže zaočkovať svojich zdravotníkov, starších ľudí a ďalších obyvateľov, ktorí sú najnáchylnejší na ťažký priebeh covidu.

Niektoré bohaté krajiny si medzitým nakúpili zásoby vakcín a pripravujú sa na začatie očkovania detí, dodal šéf WHO.

Tedros vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sa snažilo o hromadné zaočkovanie najmenej desiatich percent obyvateľstva všetkých krajín do septembra a najmenej 30 percent do konca tohto roka.

To si bude vyžadovať ďalších 250 miliónov dávok do septembra, pričom len v júni a júli by ich malo byť 100 miliónov.

"Tento víkend sa stretnú lídri skupiny krajín G7 na každoročnom summite. Týchto sedem krajín má moc splniť tieto ciele," vysvetľoval Tedros novinárom.

"Vyzývam G sedmičku nielen na to, aby sa podelila o dávky, ale aby sa o ne podelila v júni a júli," vyhlásil šéf WHO.

"Vyzývam tiež všetkých výrobcov, aby dali iniciatíve COVAX prednostné predkupné právo na nový objem vakcín proti covidu, alebo aby tento rok vyčlenili 50 percent svojich objemov pre program COVAX," dodal Tedros.

