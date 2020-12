Jeden z mužov zomrel na mieste, druhého vo vážnom stave odviezli záchranári vrtuľníkom do nemocnice, kde neskôr ťažkým zraneniam podľahol. V sobotu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.

Záchranári, hasiči a policajti vyrazili na zásah do areálu bývalej továrne na spracovanie mramoru v Dobřichoviciach v piatok po 23.00 h SEČ.

Muž vo veku 27 rokov utrpel pri páde zranenia nezlučiteľné so životom a lekár mohol konštatovať už iba smrť. Druhého muža záchranári pripojili na umelú pľúcnu ventiláciu a po poskytnutí intenzívnej lekárskej starostlivosti ho za pomoci hasičov prepravili do vrtuľníku a letecky do nemocnice v pražskej štvrti Motol. Tam zraneniam podľahol.

Prípad vyšetrujú privolaní kriminalisti. Podľa ľudí, s ktorými sa rozprával reportér portálu Novinky.cz, vyliezla na komín skupinka mladších ľudí. Dvaja muži potom údajne z plošiny zamierili až k vrcholu komína, odkiaľ spadli.

Areál továrne stráži vrátnik. V oplotení okolo areálu je však veľa dier, ktorými sa podľa miestnych obyvateľov dovnútra často dostávajú predovšetkým mladí ľudia.