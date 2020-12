Dvaja súrodenci si dnes ráno v českej Plzni chceli cestu do školy skrátiť cez železničné koľaje. Skončilo sa to však, tragédiou.

Nešťastie sa odohralo dnes ráno blízko zastávky Plzeň – Zadní Skvrňany. Z doposiaľ neznámych príčin vlak Pendolino zrazil len jedenásťročné dievčatko.

Bol s ňou aj o rok mladší chlapec, pravdepodobne jej brat. Viacero detí si pravdepodobne chcelo cez koľaje skrátiť cestu do školy a prebiehali cez úseky, kde to bolo zakázané. Spolu s nimi šli cez trať aj ďalší ľudia, dvaja z nich boli v šoku a museli ich previesť do nemocnice.