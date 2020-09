Informoval o tom portál blesk.cz. Medzi dvoma kamiónmi vo svojom vozidle zomrela mama Jana († 32) so svojím malým synčekom († 1). Jej 62-ročná matka svoj boj o život údajne prehrala po niekoľkých dňoch v nemocnici.

V čase tragickej nehody kamión narazil zozadu do auta. "To spustilo reťazovú reakciu, do ktorej sa zapojili ďalšie autá. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek.

Svedok nehody opísal, ako sa zúfalá mama snažila do poslednej chvíle zachrániť život svojho syna, ale, žiaľ, márne.

"Bol som v tej kolóne pred horiacim kamiónom. Najhorší zážitok v živote. Matka od toho mŕtveho dieťaťa prosila, aby som to dieťa vytiahol z auta. Nič som nemohol robiť, celé auto bolo v plameňoch. Nikdy na to nezabudnem," uviedol svedok pre CNN Prima News.

Desivú nehodu neprežila nakoniec ani matka chlapca. "Včera na tej diaľnici zomrela moja susedka Janička, krásna mladá baba aj s ročným chlapčekom. Trhá mi to srdce, ten smútok je nepredstaviteľný. Je to veľmi kruté,"uviedla na Twitteri užívateľka Lenka.

"V osobnom aute cestovali tri osoby. Dve z nich utrpeli smrteľné zranenia," uviedol Malášek s tým, že tretia osoba, žena, bola prevezená vo vážnom stave do nemocnice. Spomínanou treťou osobou mala byť mama Jany, ktorá však nakoniec údajne tiež podľahla vážnym zraneniam.

Ako k tragédii došlo, vyšetruje polícia.