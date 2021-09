Vodič (65) na BMW s nemeckými poznávacími značkami podľa servera Dnevnik stratil vo vysokej rýchlosti kontrolu nad vozidlom, prešiel do protismeru a medzi mestami Tribunj a Ivinj zmietol z cesty dvoch starších slovenských turistov na elektrobicykloch.

K dopravnej nehode malo dôjsť ešte minulý týždeň v piatok okolo obeda, uvádza portál Dnevnik.

Na úseku cesty medzi obcami Ivinj a Tribunj v Chorvátsku vyhasli dva slovenské životy. Zdroj: Google Maps

Nemec vo veľkej rýchlosti prešiel do protismeru a zrazil slovenský pár, 69-ročného muža a 71-ročnú ženu. BMW išlo tak rýchlo, že auto zastavil až náraz do kamenného múra, uviedla chorvátska polícia s tým, že zranených slovenských cyklistov previezli do nemocnice v meste Šibenik, kde však obaja, žiaľ, podľahli zraneniam.

Stena auto zastavila až na druhý pokus

Podľa zistení polície, ktorá až teraz poskytla bližšie informácie o smrteľnej nehode, incident zavinil práve vodič BMW, ktorý neprispôsobil jazdu aktuálnym podmienkam a nerešpektoval ani dopravné nariadenia týkajúce sa rýchlosti v danom úseku. Blížil sa k ostrej zákrute vo vysokej rýchlosti a cesta bola navyše šmykľavá od dažďa.

Vodič najprv zrazil 69-ročného Slováka, ktorého doslova zmietol z cesty. Potom vrazil do kamennej steny, od ktorej sa rotujúce auto odrazilo a zrazilo z bicykla mužovu partnerku († 71). Auto následne opäť narazilo do tej istej steny, uvádzajú chorvátske médiá.

