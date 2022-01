Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu v Tacome v štáte Washington gitarista Don Wilson, zakladajúci člen americkej inštrumentálnej rockovej skupiny The Ventures. Oznámila to jeho rodina vo vyhlásení, ktoré má k dispozícii magazín People.

Gitarista Don Wilson podľa neho zomrel "prirodzenou smrťou" a pri smrteľnej posteli s ním boli aj jeho štyri deti.

"Náš otec bol skvelý gitarista, ktorý so svojou skupinou The Ventures dojímal ľudí po celom svete," uviedol jeho syn Tim.

Don Wilson sa narodil v Tacome 10. februára 1933 a v roku 1958 spolu so svojím priateľom Bobom Bogleom (1934-2009) založil The Ventures, ktorá hrala tzv. surf rock.

The Ventures mali 14 singlov v rebríčku Billboard Hot 100 a predali viac ako 100 miliónov nahrávok. V roku 2008 ich uviedli do Rokenrolovej siene slávy. Členovia skupín ako The Beatles, Beach Boys či dokonca Kiss uviedli, že The Ventures ich inšpirovali.

Medzi najväčšie hity kapely patria skladby "Walk, Don't Run", "Pipeline", "Apache", "Hawaii 5-0", "Wipeout" a "Perfidia". Jej skladby zazneli vo filmoch Pulp Fiction, Zoolander či Dogtown a Z-Boys.

The Ventures patria medzi najúspešnejšie americké kapely a obľúbenými sa stali aj v Japonsku.

Wilson vystupoval s The Ventures až do roku 2010. V roku 2020 bol producentom dokumentárneho filmu The Ventures: Stars on Guitars. Zostali po ňom štyri deti a jeho bývalá manželka Nancy Baconová.