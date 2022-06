Hall, všeobecne označovaný za charakterového herca, začínal svoju kariéru v divadle; v 70. rokoch sa začal objavovať v malých úlohách v hollywoodskych filmoch ako Kóma a v televíznych seriáloch (MASH alebo Good Times).

Hall bol osadzovaný aj v 80. a 90.rokoch; účinkoval vo filmoch ako Krotitelia duchov 2, Air Force One, The Truman Show alebo Muž, ktorý vedel priveľa. Jeho posledným celovečerným filmom je The Last Word z roku 2018.

Medzi jeho televízne seriály ďalej patria Newsroom, Modern Family, Pasadena, Nemocnica Chicago Hope, Miami Vice, Seinfeld, The Library, Advokáti či Západné krídlo.

Hall sa narodil v roku 1931 v americkom štáte Ohio. Zanechal po sebe manželku a štyri dcéry. Skonal v kalifornskom meste Glendale. Bol držiteľom niekoľkých filmových cien vrátane Hollywood Film Award a Florida Film Critics Circle Award.