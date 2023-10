"Hádajte, kto je späť! Gratulujem Robertovi Ficovi k nespochybniteľnému víťazstvu v slovenských parlamentných voľbách. Vždy je dobré spolupracovať s vlastencom. Teším sa na to!" napísal Orbán.

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c