V mnohých častiach Rakúska hrozí v sobotu pre husté sneženie a silný vietor vysoké nebezpečenstvo zosuvu lavín. V spolkových krajinách Tirolsko a Vorarlbersko bolo zasypaných a zranených viacero osôb a hlásia i obete. TASR informuje na základe správy agentúry APA.

V údolí Kleinwalsertal vo Vorarlbersku bol počas pátracej akcie nájdený pod lavínou mŕtvy muž, ktorého hľadali od piatku. Jeden lyžiar, 17-ročný turista z Nového Zélandu, zomrel v dôsledku lavíny v obci Kaltenbach v tirolskom údolí Zillertal.

Dve osoby boli zasypané aj v Tirolsku v obci St. Anton am Arlberg - záchrannú akciu sa podarilo obnoviť v sobotu o 14.30 h. Pätnásťročného chlapca vyslobodili spod lavíny po štvrťhodine v obci Warth am Arlberg a previezli ho do nemocnice. Miestny záchranár kritizoval športovcov za to, že sú nezodpovední a napriek nebezpečenstvu sa sami pohybujú vo voľnom teréne.

Na záchrannú linku v Tirolsku bolo nahlásených 17 zosuvov lavín, pričom v deviatich prípadoch došlo k zasypaniu osôb. Dvaja ľudia boli čiastočne zasypaní a utrpeli zranenia v údolí Zillertal; ďalšie dve osoby sa zranili v obciach Fieberbrunn a Kitzbühel.

Už v piatok zahynul pod lavínou v údolí Ötztal 32-ročný čínsky lyžiar; v okrese Kitzbühel v Tirolsku utrpel ťažké zranenia 15-ročný chlapec, ktorého strhla lavína.

Záchranári ľudí varovali, aby si dávali veľký pozor a neskúseným lyžiarom odporučili neschádzať zo zjazdoviek, nakoľko snehové záveje môžu momentálne spustiť dokonca aj jednotlivci. Situácia je napätá aj Ybbstalských Alpách v Dolnom Rakúsku.